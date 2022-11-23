Данилов: Отказ России от ядерного оружия — главное условие для переговоров после войны
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ядерное разоружение России будет условием послевоенных договоренностей с ее новым руководством. Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, полная денуклеаризация России — это гарантия для Украины и всего мира, что агрессия РФ не повторится, а для планеты не появится угроза ядерного апокалипсиса.
Он отметил, что безусловное ядерное разоружение РФ будет условием послевоенных договоренностей Украины и союзников с новым руководством России.
Также Данилов подчеркнул, что договоренности могу заключаться с другими государствами, которые образуются на территории РФ.
- В случае применения ядерного оружия последствия для России "будут катастрофическими, тяжелыми, сильными и глубокими", сообщили в Госдепе США.
- Вторжение России в Украину может спровоцировать распространение ядерного оружия в мире среди стран с автократическим режимом, заявил министр обороны США Ллойд Остин.
- Ранее премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил, что любые угрозы ядерным оружием являются "безответственными", а также обрисовал политику Пекина в отношении Украины.
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