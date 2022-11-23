UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Данилов: Отказ России от ядерного оружия — главное условие для переговоров после войны

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2022, 13:47
Данилов: Отказ России от ядерного оружия — главное условие для переговоров после войны - Фото
Алексей Данилов (Фото: скриншот с видео)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ядерное разоружение России будет условием послевоенных договоренностей с ее новым руководством. Об этом он написал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, полная денуклеаризация России — это гарантия для Украины и всего мира, что агрессия РФ не повторится, а для планеты не появится угроза ядерного апокалипсиса. 

Он отметил, что безусловное ядерное разоружение РФ будет условием послевоенных договоренностей Украины и союзников с новым руководством России.

Также Данилов подчеркнул, что договоренности могу заключаться с другими государствами, которые образуются на территории РФ.

Читайте также: Байден и Си Цзиньпин обсудили войну в Украине. Согласились, что ядерное оружие недопустимо

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война ядерное оружие Алексей Данилов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 