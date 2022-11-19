UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Вторжение РФ в Украину может спровоцировать распространение ядерного оружия в мире – Остин

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2022, 21:19
Вторжение РФ в Украину может спровоцировать распространение ядерного оружия в мире – Остин - Фото
Ллойд Остин (Фото: EPA)

Вторжение России в Украину может спровоцировать распространение ядерного оружия в мире среди стран с автократическим режимом. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на форуме по безопасности в Канаде, передает CNN.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Остин подтвердил готовность НАТО помогать Украине и предупредил о возможности распространения ядерного оружия.

Он сравнил российское вторжение с "предпросмотром" того, каким может стать мир, если в нем победит тирания.

"Российское вторжение предлагает предварительный просмотр возможного мира тирании и беспорядков, где никто из нас не хочет жить, и это приглашение во все более небезопасный мир, который накрывает тень распространения ядерного оружия", – сказал Остин.

Он пояснил, что действия российского диктатора Владимира Путина, который угрожает всем ядерным оружием, у других диктаторов могут вызвать желание получить такое оружие.

"Друзья Путина автократы наблюдают. И они вполне могли заключить, что получение ядерного оружия предоставит им личную лицензию на охоту. И это может запустить опасную спираль распространения ядерного оружия", – предупредил глава Пентагона.

Читайте также: Глава Пентагона: ВСУ знают, что давать России отдохнуть — это ошибка. Они ее не допустят

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Ллойд Остин ядерное оружие
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 