Вторжение РФ в Украину может спровоцировать распространение ядерного оружия в мире – Остин

Вторжение России в Украину может спровоцировать распространение ядерного оружия в мире среди стран с автократическим режимом. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на форуме по безопасности в Канаде, передает CNN.

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Остин подтвердил готовность НАТО помогать Украине и предупредил о возможности распространения ядерного оружия.

Он сравнил российское вторжение с "предпросмотром" того, каким может стать мир, если в нем победит тирания.

"Российское вторжение предлагает предварительный просмотр возможного мира тирании и беспорядков, где никто из нас не хочет жить, и это приглашение во все более небезопасный мир, который накрывает тень распространения ядерного оружия", – сказал Остин.

Он пояснил, что действия российского диктатора Владимира Путина, который угрожает всем ядерным оружием, у других диктаторов могут вызвать желание получить такое оружие.

"Друзья Путина автократы наблюдают. И они вполне могли заключить, что получение ядерного оружия предоставит им личную лицензию на охоту. И это может запустить опасную спираль распространения ядерного оружия", – предупредил глава Пентагона.

В случае применения ядерного оружия последствия для России "будут катастрофическими, тяжелыми, сильными и глубокими", сообщили в Госдепе США.

Российские военные лидеры недавно обсуждали возможное применение ядерного оружия в войне против Украины, но явных признаков подготовки к этому нет.

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Наталія Медведєва

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