Глава Пентагона: ВСУ знают, что давать России отдохнуть — это ошибка. Они ее не допустят
Украинцы знают, что давать России время на отдых и перевооружение — это ошибка, которую они не допустят. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли.
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По его словам, на перевооружение и восполнение запасов россиянам могут потребоваться годы, но Вооруженные Силы Украины не позволят им продержаться.
"Думаю, украинцы продолжат на них давить. Таким образом, эта динамика поля боя будет меняться — вы знаете, что она продолжает меняться", — сказал Остин.
Он отметил, что украинские военные знают, что будет ошибкой давать россиянам время на отдых, переоснащение и перевооружение.
"Это оперативная ошибка, и я не верю, что они ее допустят. Вы знаете, моя цель состоит в том, чтобы убедиться, что у Украины есть средства сделать все необходимое, чтобы гарантировать, что россияне не продержатся", — резюмировал глава Пентагона.
- Россия провалила "буквально все" задачи, которые ставила для полномасштабного вторжения в Украину, заявлял Милли.
- Остин заявлял: в Пентагоне ожидают, что контрнаступление Вооруженных Сил Украины будет продолжаться всю зиму.
- Министр обороны Алексей Резников говорил, что война России против Украины замедлится зимой, а Украина выйдет из паузы сильной и подкрепленной тысячами солдат, которые проходят подготовку в Великобритании.
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