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Глава Пентагона: ВСУ знают, что давать России отдохнуть — это ошибка. Они ее не допустят

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2022, 11:44
Глава Пентагона: ВСУ знают, что давать России отдохнуть — это ошибка. Они ее не допустят - Фото
Ллойд Остин (Фото: EPA)

Украинцы знают, что давать России время на отдых и перевооружение — это ошибка, которую они не допустят. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли.

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По его словам, на перевооружение и восполнение запасов россиянам могут потребоваться годы, но Вооруженные Силы Украины не позволят им продержаться. 

"Думаю, украинцы продолжат на них давить. Таким образом, эта динамика поля боя будет меняться — вы знаете, что она продолжает меняться", — сказал Остин.

Он отметил, что украинские военные знают, что будет ошибкой давать россиянам время на отдых, переоснащение и перевооружение. 

"Это оперативная ошибка, и я не верю, что они ее допустят. Вы знаете, моя цель состоит в том, чтобы убедиться, что у Украины есть средства сделать все необходимое, чтобы гарантировать, что россияне не продержатся", — резюмировал глава Пентагона.

Читайте также: Путин хочет погрузить Украину в холод и темноту, нас ждут трудные месяцы — генсек НАТО 

Дмитро Гриниченко
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пентагон Россия Украина США война Ллойд Остин
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