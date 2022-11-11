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Резников: Зима замедлит войну — Украина станет сильнее, из Британии приедут тысячи солдат

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2022, 08:36
Резников: Зима замедлит войну — Украина станет сильнее, из Британии приедут тысячи солдат - Фото
Алексей Резников (Фото: EPA)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что война России против Украины замедлится зимой. Об этом он сообщил в интервью агентству Reuters.

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По его словам, зима замедлит любую активность на поле боя для всех сторон. 

"Это выгодно для всех сторон. Будете отдыхать", — сказал министр.

Он отметил, что Украина выйдет из паузы в войне сильной и подкрепленной тысячами солдат, которые проходят подготовку в Великобритании.

Резников заверил, что зима будет использована "с максимальной отдачей" для Вооруженных Сил Украины — будут проведены перегруппировки, обновления и ротации, а также подготовка бойцов. 

Читайте также: Наступление ВСУ. Остин ожидает, что "подобная деятельность" будет продолжаться всю зиму

Дмитро Гриниченко
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Алексей Резников война минобороны зима
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