Резников: Зима замедлит войну — Украина станет сильнее, из Британии приедут тысячи солдат

Министр обороны Алексей Резников заявил, что война России против Украины замедлится зимой. Об этом он сообщил в интервью агентству Reuters.

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По его словам, зима замедлит любую активность на поле боя для всех сторон.

"Это выгодно для всех сторон. Будете отдыхать", — сказал министр.

Он отметил, что Украина выйдет из паузы в войне сильной и подкрепленной тысячами солдат, которые проходят подготовку в Великобритании.

Резников заверил, что зима будет использована "с максимальной отдачей" для Вооруженных Сил Украины — будут проведены перегруппировки, обновления и ротации, а также подготовка бойцов.

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Дмитро Гриниченко

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