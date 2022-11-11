Резников: Зима замедлит войну — Украина станет сильнее, из Британии приедут тысячи солдат
Министр обороны Алексей Резников заявил, что война России против Украины замедлится зимой. Об этом он сообщил в интервью агентству Reuters.
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По его словам, зима замедлит любую активность на поле боя для всех сторон.
"Это выгодно для всех сторон. Будете отдыхать", — сказал министр.
Он отметил, что Украина выйдет из паузы в войне сильной и подкрепленной тысячами солдат, которые проходят подготовку в Великобритании.
Резников заверил, что зима будет использована "с максимальной отдачей" для Вооруженных Сил Украины — будут проведены перегруппировки, обновления и ротации, а также подготовка бойцов.
- Ранее в Пентагоне заявили, что сделают все возможное, чтобы помочь Украине вернуть территории до наступления зимы.
- Резников говорил, что ВСУ будут продвигаться зимой.
- Великобритания предоставит Украине зимнее снаряжение, которое поможет ВСУ спокойно пережить период холодов.
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