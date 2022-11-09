РФ окапывается в Херсоне. США помогут Украине вернуть территории перед зимой — Пентагон

Армия России окапывается во временно оккупированном Херсоне, а США будут делать все возможное, чтобы помочь Украине в освобождении территорий перед зимой. Об этом на брифинге сообщил представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, россияне продолжают готовиться к обороне в Херсоне. Он отметил, что, несмотря на заявления России о депортации гражданских с правого берега Днепра, в США не видят вывоза большого количества местных жителей.

Райдер заявил, что как украинцы, так и россияне столкнутся с проблемами, связанными с похолоданием и погодой.

"По мере того как мы приближаемся к зиме, такие аспекты, как местность, грязь, снег, лед, будут представлять проблемы. И поэтому вы продолжаете видеть, как Украина проводит контрнаступление, чтобы воспользоваться временем", — сказал генерал.

Он подчеркнул, что США сосредоточатся на поддержке Украины перед зимой, чтобы она имела наилучшие шансы освободить территорию.

Украина якобы рассчитывает освободить Херсон в ноябре, и это "окажет сокрушительное воздействие" на общественное мнение в России, считает начальник ГУР Буданов.

Ранее в авторской статье генерал Забродский объяснил, почему для РФ "логично" покинуть Херсон.

Вооруженные Силы Украины продолжают "теснить" оккупантов с трех направлений в Херсонской области, сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона.

Читайте также: Резников о Херсоне: Потенциально, россияне готовы к "акту доброй воли" на правом берегу

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.