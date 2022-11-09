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РФ окапывается в Херсоне. США помогут Украине вернуть территории перед зимой — Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2022, 07:12
РФ окапывается в Херсоне. США помогут Украине вернуть территории перед зимой — Пентагон - Фото
Пэт Райдер (Фото: пресс-служба Пентагона)

Армия России окапывается во временно оккупированном Херсоне, а США будут делать все возможное, чтобы помочь Украине в освобождении территорий перед зимой. Об этом на брифинге сообщил представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер.

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По его словам, россияне продолжают готовиться к обороне в Херсоне. Он отметил, что, несмотря на заявления России о депортации гражданских с правого берега Днепра, в США не видят вывоза большого количества местных жителей. 

Райдер заявил, что как украинцы, так и россияне столкнутся с проблемами, связанными с похолоданием и погодой. 

"По мере того как мы приближаемся к зиме, такие аспекты, как местность, грязь, снег, лед, будут представлять проблемы. И поэтому вы продолжаете видеть, как Украина проводит контрнаступление, чтобы воспользоваться временем", — сказал генерал.

Он подчеркнул, что США сосредоточатся на поддержке Украины перед зимой, чтобы она имела наилучшие шансы освободить территорию. 

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Дмитро Гриниченко
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пентагон США война Херсон военная помощь Пэт Райдер
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