Россия в Украине провалила все цели своей войны – генерал Марк Милли
Россия провалила "буквально все" задачи, которые ставила для полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сказал на брифинге в Пентагоне председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Россияне проиграли каждую свою ставку. Они проиграли стратегически, они проиграли оперативно и, повторюсь, они проиграли тактически. Что бы они ни пытались сделать, у них не получилось", – заявил Милли в среду на совместном брифинге с главой Пентагона Ллойдом Остином.
Милли указал, что России не удалось "захватить всю Украину" в начале войны, а затем, после переноса стратегических усилий на Донбасс, не удалось захватить Запорожье и удержать Херсон.
"На всех 900 километрах линии фронта украинцы добивались одного успеха за другим, а россияне все время терпели неудачи", — сказал Милли.
- Ранее аналитики ISW отметили, что освобождение Херсона стало результатом новаторского использования ракетных систем HIMARS, которыми Вооруженные Силы Украины били по переправам и тылам противника.
- 15 ноября в Пентагоне заявили, что ВСУ находятся в лучшем положении в Херсонской области, однако их ждут тяжелые бои, так как оккупанты не собираются оставлять захваченные территории.
Комментарии