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Россия в Украине провалила все цели своей войны – генерал Марк Милли

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2022, 21:18
Россия в Украине провалила все цели своей войны – генерал Марк Милли - Фото
Марк Милли (Фото - EPA)

Россия провалила "буквально все" задачи, которые ставила для полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сказал на брифинге в Пентагоне председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

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"Россияне проиграли каждую свою ставку. Они проиграли стратегически, они проиграли оперативно и, повторюсь, они проиграли тактически. Что бы они ни пытались сделать, у них не получилось", – заявил Милли в среду на совместном брифинге с главой Пентагона Ллойдом Остином

Милли указал, что России не удалось "захватить всю Украину" в начале войны, а затем, после переноса стратегических усилий на Донбасс, не удалось захватить Запорожье и удержать Херсон.

"На всех 900 километрах линии фронта украинцы добивались одного успеха за другим, а россияне все время терпели неудачи", — сказал Милли.

  • 15 ноября в Пентагоне заявили, что ВСУ находятся в лучшем положении в Херсонской области, однако их ждут тяжелые бои, так как оккупанты не собираются оставлять захваченные территории.
Сергій Бережний
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война Марк Милли
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