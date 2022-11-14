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Освобождение Херсона стало результатом новаторского использования HIMARS бойцами ВСУ — ISW

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2022, 09:52
Освобождение Херсона стало результатом новаторского использования HIMARS бойцами ВСУ — ISW - Фото
HIMARS в Украине (Фото: EPA)

Освобождение Херсона стало результатом новаторского использования ракетных систем HIMARS, которыми Вооруженные Силы Украины били по переправам и тылам противника. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

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Аналитики отмечают, что Херсон стал важной победой Украины, несмотря на стремление российского диктатора Владимира Путина удержать город и правый берег Днепра. 

Также город имел символическое значение для Путина, так как был единственным областным центром, который удалось временно оккупировать после 24 февраля. На оборону Херсона Москва направила значительные силы, в том числе и элитные части воздушно-десантных войск, а также подкрепления из мобилизованных россиян. 

Успех Украины в Херсонской области во многих отношениях даже более впечатляет, чем ее контрнаступление в Харьковской области в сентябре, отметили в институте. 

Освобождение Херсона стало результатном использования ВСУ поставленных США систем HIMARS, которыми они били по линиям снабжения РФ — Антоновскому мосту и плотине Каховской гидроэлектростанции. 

Также украинские воины атаковали и построенный россиянами понтонный мост в Херсоне — в итоге оккупанты остались с баржами, по которым продолжилось нанесение ударов. Использование барж в любом случае не помогло бы снабжать многотысячную группировку на правом берегу Днепра.

Читайте также: Херсон ничего не меняет, переговоры зависят от Зеленского — командующий армией Британии

Дмитро Гриниченко
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война Херсон HIMARS isw
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