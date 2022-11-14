Освобождение Херсона стало результатом новаторского использования HIMARS бойцами ВСУ — ISW
Освобождение Херсона стало результатом новаторского использования ракетных систем HIMARS, которыми Вооруженные Силы Украины били по переправам и тылам противника. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).
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Аналитики отмечают, что Херсон стал важной победой Украины, несмотря на стремление российского диктатора Владимира Путина удержать город и правый берег Днепра.
Также город имел символическое значение для Путина, так как был единственным областным центром, который удалось временно оккупировать после 24 февраля. На оборону Херсона Москва направила значительные силы, в том числе и элитные части воздушно-десантных войск, а также подкрепления из мобилизованных россиян.
Успех Украины в Херсонской области во многих отношениях даже более впечатляет, чем ее контрнаступление в Харьковской области в сентябре, отметили в институте.
Освобождение Херсона стало результатном использования ВСУ поставленных США систем HIMARS, которыми они били по линиям снабжения РФ — Антоновскому мосту и плотине Каховской гидроэлектростанции.
Также украинские воины атаковали и построенный россиянами понтонный мост в Херсоне — в итоге оккупанты остались с баржами, по которым продолжилось нанесение ударов. Использование барж в любом случае не помогло бы снабжать многотысячную группировку на правом берегу Днепра.
- Недавно ВСУ нанесли высокоточный удар по зданию в поселке Днепряны в районе Новой Каховки, где находились до 500 оккупантов.
- Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что переговоры с Россией перестали быть актуальными после освобождения Херсона.
- Путин подвергается критике за отход оккупантов из Херсона, Кремль "атакуют" радикальные сторонники войны, в частности, пропагандисты Александр Дугин и Владимир Соловьев, сообщили аналитики ISW.
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