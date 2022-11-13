ВСУ ударили по зданию под Херсоном, где было до 500 россиян — вывезли два грузовика трупов
Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по зданию в поселке Днепряны в районе Новой Каховки, где находились до 500 оккупантов. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Военные заявляют, что Силы обороны Украины поразили район сосредоточения оккупантов в Херсонской области — в районе Днепрян, по зданию, где находились до 500 россиян, был нанесен высокоточный удар.
По результатам в Таврийск вывезли два грузовика погибших захватчиков — в ближайший госпиталь доставили 56 тяжелораненых, из которых умерли 16 человек.
Также за минувшие сутки украинская авиация нанесла 13 ударов по противнику — были поражены восемь районов сосредоточения личного состава, вооружений и военной техники, а также пять позиций зенитно-ракетных комплексов РФ.
- Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что переговоры с Россией перестали быть актуальными после освобождения Херсона.
- Российский диктатор Владимир Путин подвергается критике за отход оккупантов из Херсона, Кремль "атакуют" радикальные сторонники войны, в частности, пропагандисты Александр Дугин и Владимир Соловьев, сообщили аналитики ISW.
- По данным Генштаба, мобилизованные оккупанты скупают алкоголь во временно оккупированном Мелитополе.
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