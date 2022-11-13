UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ ударили по зданию под Херсоном, где было до 500 россиян — вывезли два грузовика трупов

Цей матеріал також доступний українською
13.11.2022, 08:41
ВСУ ударили по зданию под Херсоном, где было до 500 россиян — вывезли два грузовика трупов - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: EPA)

Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по зданию в поселке Днепряны в районе Новой Каховки, где находились до 500 оккупантов. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные заявляют, что Силы обороны Украины поразили район сосредоточения оккупантов в Херсонской области — в районе Днепрян, по зданию, где находились до 500 россиян, был нанесен высокоточный удар.

По результатам в Таврийск вывезли два грузовика погибших захватчиков — в ближайший госпиталь доставили 56 тяжелораненых, из которых умерли 16 человек. 

Также за минувшие сутки украинская авиация нанесла 13 ударов по противнику — были поражены восемь районов сосредоточения личного состава, вооружений и военной техники, а также пять позиций зенитно-ракетных комплексов РФ. 

Читайте также: Херсонская область. Россияне окапываются на левом берегу Днепра и ведут оборону — ОК "Юг"

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Херсонская область генштаб потери России
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 