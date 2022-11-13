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Херсонская область. Россияне окапываются на левом берегу Днепра и ведут оборону — ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
13.11.2022, 06:33
Херсонская область. Россияне окапываются на левом берегу Днепра и ведут оборону — ОК
Российский оккупант (Фото: EPA)

На левом берегу Днепра в Херсонской области российские оккупанты продолжают фортификацию оборонных рубежей. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".

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Военные заявляют, что противник укрепляет оборону на левом берегу Днепра, усиливает депортации людей из населенных пунктов на левом берегу, а также  одновременно обстреливает освобожденные населенные пункты Николаевской и Херсонской областей из ствольной и реактивной артиллерии. 

Оккупанты ведут оборону по всей линии фронта, которая разделена Днепром. 

Украинская авиация дважды ударила по районам развертывания россиян, чтобы подавить артиллерию РФ. 

Ракетные и артиллерийские подразделения за день били по районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения противника на левом берегу Днепра — было уничтожено 40 оккупантов и три военных автомобиля. 

Читайте также: В Минобороны показали командующих ВСУ, которые освобождают территории на юге Украины: фото

Дмитро Гриниченко
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война Херсонская область потери России ОК Юг
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