Херсонская область. Россияне окапываются на левом берегу Днепра и ведут оборону — ОК "Юг"

На левом берегу Днепра в Херсонской области российские оккупанты продолжают фортификацию оборонных рубежей. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".

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Военные заявляют, что противник укрепляет оборону на левом берегу Днепра, усиливает депортации людей из населенных пунктов на левом берегу, а также одновременно обстреливает освобожденные населенные пункты Николаевской и Херсонской областей из ствольной и реактивной артиллерии.

Оккупанты ведут оборону по всей линии фронта, которая разделена Днепром.

Украинская авиация дважды ударила по районам развертывания россиян, чтобы подавить артиллерию РФ.

Ракетные и артиллерийские подразделения за день били по районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения противника на левом берегу Днепра — было уничтожено 40 оккупантов и три военных автомобиля.

11 ноября Россия вывела свои войска из Херсона, разрушив за собой все три моста через Днепр в Херсонской области. Президент Владимир Зеленский назвал этот день историческим. Херсон был оккупирован с самого начала полномасштабной войны – с 1 марта.

Западные страны назвали деоккупацию города экстраординарной победой Украины и стратегическим провалом России.

Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты обстреливают с левого берега Днепра только что освобожденные населенные пункты Херсонской и Николаевской областей.

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Дмитро Гриниченко

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