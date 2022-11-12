Уоллес назвал отступление из Херсона "очередным стратегическим провалом" России
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что отступление России из Херсона означает "очередной стратегический провал" для Москвы.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
В заявлении министра, опубликованном в субботу, отмечается, что с февраля Россия не смогла захватить ни одну крупную цель, кроме Херсона.
"Теперь, когда и его сдали, простые люди России, безусловно, должны спросить себя: для чего это все было?" – заявил он.
Уоллес добавил, что российская армия понесла огромные человеческие потери в результате своего вторжения, а добилась только международной изоляции и унижения.
В завершение он заверил, что Украина и дальше может рассчитывать на поддержку Великобритании и международного сообщества.
Defence Secretary @BWallaceMP response to the Russian withdrawal from Kherson. pic.twitter.com/8MuhNT1xTD— Ministry of Defence (@DefenceHQ) November 12, 2022
- В Белом доме назвали освобождение Херсона экстраординарной победой для Украины.
- 11 ноября Россия вывела свои войска из Херсона, разрушив за собой все три моста через Днепр в Херсонской области. Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот день историческим.
- Херсон был оккупирован в самом начале полномасштабной войны – с 1 марта.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не собирается замораживать конфликт после освобождения Херсона.
Комментарии