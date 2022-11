Уоллес назвал отступление из Херсона "очередным стратегическим провалом" России

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что отступление России из Херсона означает "очередной стратегический провал" для Москвы.

В заявлении министра, опубликованном в субботу, отмечается, что с февраля Россия не смогла захватить ни одну крупную цель, кроме Херсона.

"Теперь, когда и его сдали, простые люди России, безусловно, должны спросить себя: для чего это все было?" – заявил он.

Уоллес добавил, что российская армия понесла огромные человеческие потери в результате своего вторжения, а добилась только международной изоляции и унижения.

В завершение он заверил, что Украина и дальше может рассчитывать на поддержку Великобритании и международного сообщества.

