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Зеленский: Исторический день. Возвращаем юг, возвращаем Херсон. Так будет везде видео

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2022, 19:58
Видео: Офис президента
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11 ноября – исторический день, так как Украина начала освобождать от российских оккупантов юг и возвращает под государственный флаг Херсон. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, подчеркнув, что все украинские населенные пункты будут освобождены от российских захватчиков.

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"Сегодня – исторический день. Мы возвращаем юг нашей страны. Возвращаем Херсон. Сейчас наши оборонцы на подступах к городу, остается еще совсем немного, и начинаем заходить. Но спецподразделения уже в городе. Украина всегда возвращает свое. Я счастлив видеть, как люди, несмотря на все угрозы, репрессии оккупантов, берегли украинские флаги и верили в Украину", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что город еще не полностью зачищен от российских оккупантов, но херсонцы уже убирают всю символику страны-агрессора с улиц Херсона.

"Так же было и во всех других городах, освобожденных нашими защитниками. Так же будет и в тех городах, которые еще ожидают нашего возвращения. Украина придет ко всем своим людям", – заявил Зеленский.

Он сообщил, что оккупанты оставили очень много мин и взрывчатки, в том числе на жизненно важных объектах Херсона и области – предстоят работы по разминированию. Только после этого можно будет обеспечить доступ СМИ в Херсон.

Президент также обратился к российским солдатам, которых командование бросило в Херсоне. По словам Зеленского, единственный шанс на спасение для них – это сдаться в украинский плен. Военных РФ, которые переоделись в гражданскую одежду и где-то прячутся, Зеленский предупредил, что скрыться не удастся.

"Все равно найдем. Не затягивайте это. Добровольно прийти в украинский плен – это единственный вариант для всех оккупантов", – сказал президент.

  • Сегодня, 11 ноября, в сети появились фото и видео с украинскими флагами в центре Херсона. Местные жители скандируют "ЗСУ!" и "Херсон – це Україна!", а также благодарят вошедших в город украинских военнослужащих.
  • Позднее в ГУР заявили, что части ВСУ вошли в Херсон, город возвращается под контроль Украины. Россиянам советуют сдаваться в плен, так как пути отступления находятся под огневым контролем украинских сил.
  • Замминистра обороны Анна Маляр подчеркнула, что украинские войска сейчас на подступах к областному центру, а в городе находятся спецподразделения.

Смотрите также: "Мы ждали только вас". ССО показали видео приветствия херсонцами украинских защитников

Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский война Херсон
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