Силы специальных операций опубликовали видео, снятое их бойцом в освобожденном Херсоне, где сотни украинцев вышли в центр города приветствовать украинских защитников.

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"Трогательная и радостная встреча: воины ССО Украины в освобожденном Херсоне. Эмоции украинцев, мужественно ожидавших деоккупации города и сегодня встречающих своих защитников — невероятные!" – прокомментировали видео в пресс-службе ССО.

Президент Владимир Зеленский тоже опубликовал видео из Херсона, подписав: "Наши. Наш. Херсон".

9 ноября в РФ заявили о якобы отводе оккупационных войск из Херсона.

По данным Генштаба, за 9 ноября на Херсонском направлении ВСУ освободили от оккупантов Дудчаны, Пятихатки, Борозенское, Садок, Безводное, Ищенку, Костромку, Краснолюбецк, Калиновское, Бобровый Кут, Безымянное и Благодатное.

Сегодня в ГУР сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины.

В ОК "Юг" сообщили, что в Херсонской области Силы обороны продолжают позиционные бои и закрепление за собой освободившихся от врага территорий.

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Вадим Ребрина

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