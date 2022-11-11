В ряде мест Херсонской области Силы обороны дошли до правого берега Днепра – Генштаб

Силы обороны продолжают освобождение украинских земель на Херсонском направлении. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины вечером 11 ноября.

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"В ходе успешных наступательных действий передовые подразделения наших войск в некоторых местах уже дошли до правого берега Днепра", – сообщили в Генштабе.

Как отмечается, продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению противника в ряде населенных пунктов.

"Из соображений безопасности операции официальное обнародование результатов будет предоставлено позже", – пояснили в Генштабе.

Сообщается, что российские оккупанты усовершенствуют фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра и на севере временно оккупированной территории АР Крым.

В ГУР сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины.

В ОК "Юг" сообщили, что в Херсонской области Силы обороны продолжают позиционные бои и закрепление за собой территорий, которые освободили от врага.

Наталія Медведєва

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