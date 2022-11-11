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Херсон. Зачистка может занять недели, но Украине известны все коллаборанты – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2022, 19:21
Херсон. Зачистка может занять недели, но Украине известны все коллаборанты – Минобороны - Фото
Анна Маляр (скриншот видео)

Зачистка Херсона может занять несколько недель, однако украинским силам известны все коллаборанты в деоккупированных населенных пунктах. Об этом сказала замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

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После появления в сети фото и видео с украинскими флагами в Херсоне Главное управление разведки Минобороны сообщило, что части ВСУ уже в городе. Однако Маляр подчеркнула, что пока еще нет официальной информации от Генштаба о том, что ВСУ зашли в Херсон, "нужно немного терпения". По ее словам, украинские войска сейчас на подступах к областному центру, а в городе находятся спецподразделения.

Отвечая на вопрос о том, сколько может длиться зачистка Херсона, Маляр сказала, что "людям кажется, будто освобождение – это зашли, поставили флаг и все". На самом деле, подчеркнула замминистра обороны, освобождение украинских территорий – это в большей степени стабилизационные мероприятия, и они иногда длятся и неделями.

Она отметила, что в первую очередь необходимо будет провести разминирование территорий, а также "отработать" по коллаборантам и оккупантам.

"Нам известны все фамилии людей, которые пошли на сотрудничество с врагом. С каждым из них будет проводиться работа согласно закону. Что касается оккупантов – по ним у нас открываются производства", – сказала Маляр.

Она добавила, что Минобороны выступает за привлечение оккупантов к ответственности, где это физически возможно, а также россияне будут пополнять украинский обменный фонд.

  • Сегодня, 11 ноября, в сети появились фото и видео с украинскими флагами в центре Херсона. Местные жители скандируют "ЗСУ!" и "Херсон – це Україна!", а также благодарят вошедших в город украинских военнослужащих.
  • Позднее в ГУР заявили, что части ВСУ вошли в Херсон, город возвращается под контроль Украины. Россиянам советуют сдаваться в плен, так как пути отступления находятся под огневым контролем украинских сил.

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Оксана Житнюк
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коллаборант война Херсон Херсонская область зачистка Анна Маляр
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