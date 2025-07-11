Сын помощника Путина Патуршева получил подозрение из-за похищения украинского зерна
Сыну Николая Патрушева – помощника российского диктатора – Дмитрию, который является заместителем главы правительства России, объявили о подозрении в совершении военного преступления. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
Правоохранители собрали достаточное количество доказательств того, что именно Дмитрий Патрушев организовал массовое похищение зерна из временно оккупированных регионов Украины. С 2022 года при его координации было вывезено в Россию более 4 млн тонн зерновых культур на сумму более 23 млрд грн.
Как установило расследование, речь идет о масштабном разграблении агропредприятий на временно захваченных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. После вывоза враг продавал зерно с помощью "теневого флота" в страны Ближнего Востока и северной Африки под видом российского товара.
Как отметили в СБУ, Патрушев-страший – это "серый кардинал" Кремля, который 25 лет возглавлял сначала ФСБ, а затем – Совет безопасности России. По имеющимся данным, именно он лоббировал назначение своего сына на должность министра сельского хозяйства, а затем – на должность заместителя главы российского правительства.
Чтобы вывозить украинское зерно, Дмитрий Патрушев использовал делегированные ему полномочия министра агрополитики. Ему сообщили заочно о подозрении в совершении военного преступления по предварительному сговору.
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