Сын помощника Путина Патуршева получил подозрение из-за похищения украинского зерна

С начала полномасштабной войны вывезено зерна более чем на 23 млрд грн – его продали через "теневой флот"

Дмитрий Патрушев (Фото: ресурсы окупантов)

Сыну Николая Патрушева – помощника российского диктатора – Дмитрию, который является заместителем главы правительства России, объявили о подозрении в совершении военного преступления. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Правоохранители собрали достаточное количество доказательств того, что именно Дмитрий Патрушев организовал массовое похищение зерна из временно оккупированных регионов Украины. С 2022 года при его координации было вывезено в Россию более 4 млн тонн зерновых культур на сумму более 23 млрд грн.

Как установило расследование, речь идет о масштабном разграблении агропредприятий на временно захваченных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. После вывоза враг продавал зерно с помощью "теневого флота" в страны Ближнего Востока и северной Африки под видом российского товара.

Как отметили в СБУ, Патрушев-страший – это "серый кардинал" Кремля, который 25 лет возглавлял сначала ФСБ, а затем – Совет безопасности России. По имеющимся данным, именно он лоббировал назначение своего сына на должность министра сельского хозяйства, а затем – на должность заместителя главы российского правительства.

Чтобы вывозить украинское зерно, Дмитрий Патрушев использовал делегированные ему полномочия министра агрополитики. Ему сообщили заочно о подозрении в совершении военного преступления по предварительному сговору.