Син помічника Путіна Патрушева отримав підозру у викраденні українського зерна

З початку повномасштабної війни вивезено зерна на понад 23 млрд грн – його продали через тіньовий флот

Дмитро Патрушев (Фото: ресурси окупантів)

Заступнику голови уряду Росії Дмитру Патрушеву – сину сірого кардинала Кремля Миколи Патрушева – в Україні оголошено заочну підозру у масовому викраденні зерна з тимчасово окупованих територій. Про це повідомила Служба безпеки України.

Правоохоронці стверджують, що з 2022 року за його координації було вивезено до Росії понад 4 млн тонн зернових культур на суму більш як 23 млрд грн.

Як встановило розслідування, йдеться про масштабне розгарбування агропідприємств на тимчасово захоплених територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Після вивезення ворог продавав зерно за допомогою тіньового флоту до країн Близького Сходу та Північної Африки під виглядом російського товару.

Як зазначили в СБУ, Патрушев-старший, який 25 років очолював спочатку ФСБ, а потім – Раду безпеки Росії, лобіював призначення свого сина на посаду міністра сільського господарства, а згодом – на посаду заступника голови російського уряду.

Щоб вивозити українське зерно, Дмитро Патрушев використовував делеговані йому повноваження міністра агрополітики.

Йому заочно повідомили про підозру у вчиненні воєнного злочину за попередньою змовою.