У Чорному морі заарештовано судно, яке допомагало Росії вивозити зерно з України – СБУ

Затримане судно ( Фото: Прокуратура АР Крим та Севастополя)

Морська охорона Держприкордонслужби та Служба безпеки України заарештували в Чорному морі іноземне судно "тіньового флоту" Росії, яке, за даними правоохоронців, вивезло з окупованого Криму 5000 тонн українського зерна. Про це повідомили в СБУ.

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Як встановило розслідування, це судно входило до складу "тіньового" флоту Росії, який Кремль використовує для продажу у треті країни награбованого українського зерна.

Зазначається, що суховантаж наприкінці 2024 року вивіз з порту Севастополя 5000 тонн пшениці. В Офісі генпрокурора зазначили, що, ймовірно, зернову культуру було вивезено до Криму з окупованої Запорізької та Херсонської областей.

Судно під час "незаконного рейду" йшло під прапором однієї з країн Азії.

Фото: Прокуратура АР Крим та Севастополя

Затримання відбулось у квітні 2025 року. Судно після завантаження в порту Молдови рухалося територіальними водами України. Під час проходження акваторії річки Дунай суховантаж було затримано правоохоронними органами.

Правоохоронці зазначили, що під час обшуків на судні було виявлено документи, навігаційне обладнання та інші речові докази, які підтверджують факти розграбування української агропродукції.

Після арешту суховантажу і затримання його екіпажу тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин дій Кремля та притягнення винних до відповідальності.

Фото: СБУ