CNN Turk заявило про переговори України та РФ про безпеку на морі у Туреччині. Сибіга заперечив

CNN Turk заявило про переговори України та РФ про безпеку на морі у Туреччині. Сибіга заперечивоновлено
15-16 квітня у Туреччині відбудеться зустріч посадовців України та Росії щодо безпеки на Чорному морі. Про це з посиланням на джерела у турецькому Міністерстві оборони заявляє CNN Türk, місцева філія американського телеканалу. Згодом ці дані заперечив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у коментарі ТСН.
За даними співрозмовників, зустріч між Україною та РФ відбудеться у командуванні Військово-морських сил Туреччини в Анкарі, вона стосуватиметься підтримання миру в Чорному морі після можливого припинення вогню між РФ та Україною.
"На зустрічі, в якій також візьмуть участь іноземні військові представники, обговорюватиметься морський вимір воєнних планів, які можуть бути створені для підтримання миру в Чорному морі", – повідомляє CNN Türk.
Раніше представники України та країни-агресора не зустрічалися напряму, а вели переговори за посередництва США.
ОНОВЛЕНО. Голова МЗС Сибіга спростував інформацію про такі переговори. За словами чиновника, нічого такого не планувалося.
- 11 березня в Саудівській Аравії відбулась зустріч української та американської делегацій, під час якої Київ погодився прийняти пропозицію Вашингтона щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму, припинення вогню.
- Росія фактично не погодилась на повне припинення вогню, з того часу США домовилися з Україною та РФ про перемир'я на воді та щодо ударів по енергетиці, останнє Москва неодноразово порушувала. Речник Військово-морських сил ЗСУ повідомляв, що з моменту укладання перемир'я на воді РФ не била по портовій інфраструктурі.
- 6 квітня, під час масованої атаки по Україні, окупанти використали ракети морського базування "Калібр". Президент Зеленський заявив, що Росія хоче залишити собі можливість і надалі атакувати українські міста та порти з акваторії Чорного моря – це одна з причин, чому Москва не йде на повне перемир'я.