CNN Turk заявило про переговори України та РФ про безпеку на морі у Туреччині. Сибіга заперечив

Ілюстративне фото: EPA

15-16 квітня у Туреччині відбудеться зустріч посадовців України та Росії щодо безпеки на Чорному морі. Про це з посиланням на джерела у турецькому Міністерстві оборони заявляє CNN Türk, місцева філія американського телеканалу. Згодом ці дані заперечив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у коментарі ТСН.

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За даними співрозмовників, зустріч між Україною та РФ відбудеться у командуванні Військово-морських сил Туреччини в Анкарі, вона стосуватиметься підтримання миру в Чорному морі після можливого припинення вогню між РФ та Україною.

"На зустрічі, в якій також візьмуть участь іноземні військові представники, обговорюватиметься морський вимір воєнних планів, які можуть бути створені для підтримання миру в Чорному морі", – повідомляє CNN Türk.

Раніше представники України та країни-агресора не зустрічалися напряму, а вели переговори за посередництва США.

ОНОВЛЕНО. Голова МЗС Сибіга спростував інформацію про такі переговори. За словами чиновника, нічого такого не планувалося.