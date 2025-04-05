Генштаб спростував звинувачення Росії, нібито Україна порушує енергетичне перемир'я

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ спростував нові заяви Міністерства оборони РФ про те, що Україна нібито порушує енергетичне перемир'я, й наголосив, що удари Сил оборони здійснюються винятково по військових цілях окупантів.

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"Від Міноборони Росії знов поширюються брехливі заяви про начебто "порушення" Україною домовленостей про припинення вогню щодо обʼєктів енергетики. Ворог це робить виключно для того, щоб змістити світову увагу зі злочинів, які російська держава вчиняє проти України та українців", – зазначили військові.

Відомство окупантів стверджує, що Сили оборони нібито здійснили 14 атак по російській енергоінфраструктурі впродовж 4 квітня.

Генштаб наголосив, що це є фейком, й що українські захисники здійснюють вогневе ураження винятково по військових цілях окупаційної армії РФ.

"Натомість, саме російські загарбники продовжують демонструвати свою божевільну сутність, цинічно ігноруючи будь-які домовленості та здійснюючи безжальні атаки проти української цивільної інфраструктури та звичайних міст і сіл", – зауважили у повідомленні.

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Військові нагадали про російських удар по Кривому Рогу 4 квітня, через який загинули 18 людей, зокрема дев'ять дітей, та постраждали понад 60 осіб. Окупанти застосували балістичну ракету "Іскандер-М" з касетною бойовою частиною – ця "варварська атака [була] розрахована на максимальне ураження площі та великої кількості людей", акцентував Генштаб.

Загалом, впродовж минулої доби, армія РФ атакувала Україну 92 дронами-камікадзе типу Shahed, скинула 171 керовану авіаційну бомбу та 6353 рази застосовувала артилерію. Через удари постраждали об'єкти цивільної та критичної інфраструктури у Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Київській, Запорізькій, Херсонській, Чернігівській, Житомирській та інших областях.

"Військове відомство держави-терориста вкотре вдається до брехливих звинувачень, намагаючись перекласти на Україну власну відповідальність за затягування війни та загибель людей. Розраховуємо, що світ не сприйматиме російської брехні та засудить чергові жорстокі російські злочини війни", – наголосили військові.