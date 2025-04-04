Ми бачимо, що припинення вогню було порушено декілька разів – Рубіо

Держсекретар США заявив про декілька порушень перемир'я у війні між Росією та Україною

Марко Рубіо (Фото: Francis Chung/EPA)

США зафіксували кілька порушень припинення вогню між Україною та Росією. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час пресконференції після зустрічі глав МЗС країн НАТО, яку транслювало Суспільне.

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"Ми бачимо, що припинення вогню було порушено декілька разів", – заявив держсекретар.

Він не уточнив, хто порушує режим припинення вогню і чи матиме це якісь наслідки для порушника.

Водночас Рубіо сказав про близькість до миру, бо "зараз обидві сторони говорять одна з одною".

Росія та Україна домовились про припинення атак на енергооб'єкти на 30 днів за посередництва США. Кремль наполягає, що мораторій набув чинності з 18 березня.

21 березня Росія звинувачувала Україну в ударах по газовимірювальній станції "Суджа", але Генеральний штаб це заперечив.

Росія та Україна обговорювали з США припинення ударів по енергетичній інфраструктурі під час перемовин 23-25 березня в Ер-Ріяді у Саудівській Аравії.

25 березня радник президента Дмитро Литвин заявив, що Росія з 18 березня завдала вісім ударів по енергетиці України, попри "мораторій".