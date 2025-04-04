Ми бачимо, що припинення вогню було порушено декілька разів – Рубіо
США зафіксували кілька порушень припинення вогню між Україною та Росією. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час пресконференції після зустрічі глав МЗС країн НАТО, яку транслювало Суспільне.
"Ми бачимо, що припинення вогню було порушено декілька разів", – заявив держсекретар.
Він не уточнив, хто порушує режим припинення вогню і чи матиме це якісь наслідки для порушника.
Водночас Рубіо сказав про близькість до миру, бо "зараз обидві сторони говорять одна з одною".
Росія та Україна домовились про припинення атак на енергооб'єкти на 30 днів за посередництва США. Кремль наполягає, що мораторій набув чинності з 18 березня.
21 березня Росія звинувачувала Україну в ударах по газовимірювальній станції "Суджа", але Генеральний штаб це заперечив.
Росія та Україна обговорювали з США припинення ударів по енергетичній інфраструктурі під час перемовин 23-25 березня в Ер-Ріяді у Саудівській Аравії.
25 березня радник президента Дмитро Литвин заявив, що Росія з 18 березня завдала вісім ударів по енергетиці України, попри "мораторій".
- 27 березня Росія обстріляла Херсон. Зеленський заявив, що під час цього було порушено "енергетичне перемир’я" і він очікуватиме реакції США.
- 28 березня Нафтогаз заявив про обстріл Росією своїх об'єктів.
- 3 квітня про порушення Росією енергетичного перемир'я держсекретарю США Рубіо розповів міністр закордонних справ Сибіга.