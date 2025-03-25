США, Україна та Росія домовилися припинити атаки у Чорному морі. Білий дім підбив підсумки

У Білому домі наголосили, що вбивства з обох боків мають припинитися

Білий дім (Фото: whitehouse.gov)

У Білому домі озвучили досягнення переговорних груп США та України у Саудівській Аравії на зустрічах 23-25 березня. Серед інших країн домовилися виключити атаки проти комерційних судів у Чорному морі.

У заяві сказано, що США домовилися окремо з Україною та Росією забезпечити безпечне судноплавство в акваторії Чорного моря та не допустити використання комерційних судів у військових цілях.

Крім того, США мають намір допомогти відновити доступ Росії на світовий ринок експорту сільськогосподарської продукції та добрив, знизити витрати на морське страхування та розширити доступ до портів і платіжних систем для таких транзакцій.

Також сторони домовилися розробити заходи щодо реалізації угод президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним щодо заборони ударів по енергетичних об'єктах України та Росії.

США та Україна також домовилися, що американська сторона, як і раніше, віддана сприянню обміну військовополоненими, звільненню цивільних осіб та поверненню депортованих дітей.

У підсумкових заявах з обома країнами сказано, що всі сторони вітають зусилля третіх країн, спрямованих на виконання енергетичних та морських угод.

Також у Білому домі зазначили, що на переговорах у Саудівській Аравії представники США підкреслили обом сторонам посил Трампа про те, що вбивства з обох боків мають припинитися. Це потрібний крок для досягнення міцного миру.

"З цією метою Сполучені Штати продовжать сприяти переговорам між обома сторонами для досягнення мирного врегулювання відповідно до угод, досягнутих в Ер-Ріяді", – сказано у заявах.