США, Україна та Росія домовилися припинити атаки у Чорному морі. Білий дім підбив підсумки
У Білому домі озвучили досягнення переговорних груп США та України у Саудівській Аравії на зустрічах 23-25 березня. Серед інших країн домовилися виключити атаки проти комерційних судів у Чорному морі.
У заяві сказано, що США домовилися окремо з Україною та Росією забезпечити безпечне судноплавство в акваторії Чорного моря та не допустити використання комерційних судів у військових цілях.
Крім того, США мають намір допомогти відновити доступ Росії на світовий ринок експорту сільськогосподарської продукції та добрив, знизити витрати на морське страхування та розширити доступ до портів і платіжних систем для таких транзакцій.
Також сторони домовилися розробити заходи щодо реалізації угод президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним щодо заборони ударів по енергетичних об'єктах України та Росії.
США та Україна також домовилися, що американська сторона, як і раніше, віддана сприянню обміну військовополоненими, звільненню цивільних осіб та поверненню депортованих дітей.
У підсумкових заявах з обома країнами сказано, що всі сторони вітають зусилля третіх країн, спрямованих на виконання енергетичних та морських угод.
Також у Білому домі зазначили, що на переговорах у Саудівській Аравії представники США підкреслили обом сторонам посил Трампа про те, що вбивства з обох боків мають припинитися. Це потрібний крок для досягнення міцного миру.
"З цією метою Сполучені Штати продовжать сприяти переговорам між обома сторонами для досягнення мирного врегулювання відповідно до угод, досягнутих в Ер-Ріяді", – сказано у заявах.
- 23 березня у Саудівській Аравії відбувся другий тур переговорів між Україною та США щодо часткового припинення вогню. Спочатку повідомлялося, що на зустрічі обговорювали питання ударів по енергетичних об'єктах, згодом стало відомо, що йшлося і про перемир'я на морі.
- Зеленський прокоментував переговори та зазначив, що Україна була конструктивною, а розмова вийшла досить корисною.
- 24 березня Зеленський анонсував нові переговори з делегацією США, не назвавши дату проведення.
- 25 березня Суспільне повідомляло, що у Саудівській Аравії завершилася зустріч між делегаціями США та України.