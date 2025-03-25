У Саудівській Аравії завершилась зустріч між делегаціями США та України – Суспільне
В Ер-Ріяді у Саудівській Аравії пройшла нова зустріч делегацій США та України. Про це повідомило Суспільне, посилаючись на співрозмовника у переговорній делегації.
Зустріч щодо встановлення перемир'я в російсько-українській війні відбулась після переговорів делегацій США та РФ.
Переговори 24 березня між Москвою та Вашингтоном були закритими, а їх учасники не давали коментарів для медіа. Але Reuters писало, що на переговорах американці та росіяни обговорять припинення вогню у Чорному морі.
Також радник президента США з національної безпеки Майкл Волтц 23 березня казав в ефірі CBS, що окрім припинення вогню на Чорному морі обговорюватиметься "лінія контролю", тобто заморожування фронту на позиціях, де знаходяться армії України та Росії.
Він заявив, що обговорюються і "заходи щодо зміцнення довіри", включно з поверненням українських дітей, яких захопила Росія.
- 23 березня у Саудівській Аравії відбувся другий тур переговорів між Україною та США стосовно часткового припинення вогню. Спочатку повідомлялося, що на зустрічі обговорювали питання ударів по енергетичних об'єктах, згодом стало відомо, що мова йшла й про перемир'я на морі.
- Зеленський прокоментував переговори та зазначив, що Україна була конструктивною, а розмова вийшла досить корисною.
- 24 березня Зеленський анонсував нові переговори з делегацією США, водночас не назвавши дату їх проведення.