У Саудівській Аравії завершилась зустріч між делегаціями США та України – Суспільне

Переговори між США та Україною пройшли після зустрічі американської делегації з російською

Готель "Рітц-Карлтон" в Ер-Ріяді, де проходять переговори (Фото: Yahya Arhab/EPA)

В Ер-Ріяді у Саудівській Аравії пройшла нова зустріч делегацій США та України. Про це повідомило Суспільне, посилаючись на співрозмовника у переговорній делегації.

Зустріч щодо встановлення перемир'я в російсько-українській війні відбулась після переговорів делегацій США та РФ.

Переговори 24 березня між Москвою та Вашингтоном були закритими, а їх учасники не давали коментарів для медіа. Але Reuters писало, що на переговорах американці та росіяни обговорять припинення вогню у Чорному морі.

Також радник президента США з національної безпеки Майкл Волтц 23 березня казав в ефірі CBS, що окрім припинення вогню на Чорному морі обговорюватиметься "лінія контролю", тобто заморожування фронту на позиціях, де знаходяться армії України та Росії.

Він заявив, що обговорюються і "заходи щодо зміцнення довіри", включно з поверненням українських дітей, яких захопила Росія.