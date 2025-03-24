Почалися переговори США та Росії. Обговорять припинення вогню у Чорному морі – Reuters

Зазначається, що переговори відбудуться також у Саудівській Аравії

Ілюстративне фото: ВМС ЗСУ

Делегація США буде прагнути досягти прогресу у припиненні вогню між Росією та Україною у Чорному морі на переговорах із росіянами 24 березня. Про це повідомляє Reuters із посиланням на обізнаного співрозмовника.

ДОПОВНЕНО О 09:30. Al Arabiya повідомляє, що делегації США і Росії о 09:00 розпочали переговори в Ер-Ріяді, де 23 березня відбулася зустріч представників США та України.

Неназваний співрозмовник, який поінформований про планування переговорів, повідомив, що делегацію від США представляють старший директор Ради нацбезпеки Білого дому Ендрю Пік та високопосадовець Держдепартаменту Майкл Антон. Вони зустрічалися з українською делегацією та зустрінуться з російською.

Від Росії на переговори приїдуть голова Комітету Ради Федерації з міжнародних справ Григорій Карасін та радник директора Федеральної служби безпеки Сергій Бесіда.

У Білому домі заявляли, що мета переговорів – досягнення припинення вогню у Чорному морі, що забезпечить вільне судноплавство.

А радник Білого дому з національної безпеки Майк Волтц заявив в ефірі CBS 23 березня, що делегації США, Росії та України зібралися в одній будівлі в Ер-Ріяді.

За його словами, окрім припинення вогню на Чорному морі обговорюватиметься "лінія контролю", тобто заморожування фронту на позиціях, де знаходяться армії України та Росії. Також Волтц повідомив, що обговорюються "заходи щодо зміцнення довіри", включно з поверненням українських дітей, захоплених Росією.