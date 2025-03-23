США, як і місяць тому, хочуть домогтися припинення вогню в Україні до Великодня – Bloomberg

Ще місяць тому європейські неназвані посадовці повідомили Bloomberg, що адміністрація Трампа планує домогтися припинення вогню до 20 квітня

Білий дім (Фото: ЕРА/GRAEME SLOAN)

Адміністрація президента США Дональда Трампа як і раніше прагне досягти припинення вогню між Україною та Росією до 20 квітня. Про це пише Bloomberg з посиланням на обізнаних співрозмовників.

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За даними джерел журналістів, Білий дім хоч і вірить у припинення бойових дій до Великодня, але припускає, що графік можуть змінити, "враховуючи великі розбіжності між позиціями двох сторін".

Ще місяць тому європейські неназвані посадовці повідомили Bloomberg, що адміністрація Трампа планує домогтися припинення вогню до 20 квітня. Про це вони нібито прямо заявили європейським союзникам. Тоді деякі європейські посадовці назвали такий графік надто амбітним.