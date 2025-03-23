США, як і місяць тому, хочуть домогтися припинення вогню в Україні до Великодня – Bloomberg
Адміністрація президента США Дональда Трампа як і раніше прагне досягти припинення вогню між Україною та Росією до 20 квітня. Про це пише Bloomberg з посиланням на обізнаних співрозмовників.
За даними джерел журналістів, Білий дім хоч і вірить у припинення бойових дій до Великодня, але припускає, що графік можуть змінити, "враховуючи великі розбіжності між позиціями двох сторін".
Ще місяць тому європейські неназвані посадовці повідомили Bloomberg, що адміністрація Трампа планує домогтися припинення вогню до 20 квітня. Про це вони нібито прямо заявили європейським союзникам. Тоді деякі європейські посадовці назвали такий графік надто амбітним.
- 19 березня 2025 року спецпосланець президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф припустив, що припинення вогню між Україною та Росією можна досягнути протягом кількох тижнів.
- Президент Зеленський повідомив, що 24 березня у Саудівській Аравії відбудуться окремі зустрічі представників Сполучених Штатів з Україною та Росією, на них обговорюватимуться технічні моменти потенційного часткового припинення вогню.
- Голова держави зазначив, що на зустрічах йтиметься про припинення вогню "задля безпеки енергосистем обох країн". Після розмови між лідером США Трампом та диктатором Путіним Кремль заявив, що РФ згодна на припинення ударів по українській інфраструктурі.