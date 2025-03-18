Путін і Трамп завершили телефонну розмову: про що домовилися

США та Росія розпочнуть негайно переговори на Близькому Сході, заявили у Білому домі

Дональд Трамп і Володимир Путін (Фото: EPA)

Російський диктатор Володимир Путін і президент США Дональд Трамп завершили телефонну розмову, що тривала понад півтори години. Про це NBC News повідомив представник Білого дому.

В офіційній заяві Білого дому сказано, що обидва погодилися, що повномасштабна війна має завершитися тривалим миром. Окрім того, переговори між США та Росією розпочнуться "негайно" на Близькому Сході.

"Лідери погодилися, що рух до миру розпочнеться з припинення вогню по енергетиці й інфраструктурі, а також з технічних переговорів щодо імплементації морського перемир'я у Чорному морі, повного припинення вогню та постійного миру. Ці переговори розпочнуться негайно на Близькому Сході", – сказано у повідомленні.

Читайте також Чому ілюзія близького миру небезпечна

У заяві Кремля сказано, що Путін погодився не бити по українській інфраструктурі 30 днів і нібито вже віддав відповідний наказ військовим.

Також, за інформацією Кремля, Путін нібито повідомив Трампу, що 19 березня між російською й українською сторонами відбудеться обмін полоненими у форматі 175 на 175 осіб. Окрім того, як "жест доброї волі" Росія передасть Україні 23 тяжко поранених українських військових.

У Кремлі також заявили, що Трамп і Путін мають намір продовжувати зусилля щодо врегулювання повномасштабної війни у двосторонньому порядку. З цією метою нібито буде створено російську й американську експертні групи.

Щодо українських військ у Курській області, то російський диктатор заявив, що Москва нібито готова "керуватися міркуваннями гуманітарного характеру". За його словами, бійцям Сил оборони у разі здачі в полон "гарантують життя й гідне поводження відповідно до російських законів і норм міжнародного права".

Окрім того, Путін вимагає повністю припинити військову допомогу й надання розвідданих Україні для "недопущення ескалації" та роботи у розв'язанні "конфлікту" політико-дипломатичним шляхом.

Путін і Трамп також наголосили на необхідності покращення двосторонніх відносин між Сполученими Штатами й Росією.

"Гроші, які Україна і Росія витрачають на цю війну, краще було б витратити на потреби своїх народів", – ідеться в заяві Білого дому.