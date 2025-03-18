Путин и Трамп завершили телефонный разговор: о чем договорились
Российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональда Трампа завершили телефонный разговор, длившийся более полутора часов. Об этом NBC News сообщил представитель Белого дома.
В официальном заявлении Белого дома сказано, что оба согласились, что полномасштабная война должна завершиться продолжительным миром. Кроме того, переговоры между США и Россией начнутся "немедленно" на Ближнем Востоке.
"Лидеры согласились, что движение в мир начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре, а также технических переговоров по имплементации морского перемирия в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира. Эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке", – говорится в пресс-службе.
В заявлении Кремля говорится, что Путин согласился не бить украинской инфраструктурой 30 дней и якобы уже отдал соответствующий приказ военным.
Также, по информации Кремля, Путин якобы сообщил Трампу, что 19 марта между российской и украинской сторонами состоится обмен пленными в формате 175 на 175 человек. Кроме того, как "жест доброй воли" Россия передаст Украине 23 тяжело раненых украинских военных.
В Кремле также заявили, что Трамп и Путин намерены продолжать усилия по урегулированию полномасштабной войны в двустороннем порядке. С этой целью якобы будут созданы российская и американская экспертные группы.
Относительно украинских войск в Курской области, то российский диктатор заявил, что российская сторона якобы готова руководствоваться соображениями гуманитарного характера. Бойцам Сил обороны в случае сдачи в плен "гарантируют жизнь и достойное обращение в соответствии с российскими законами и нормами международного права".
Кроме того, Путин требует полностью прекратить военную помощь и предоставление разведданных Украине для "недопущения эскалации" и работы по решению "конфликта" политико-дипломатическим путем.
Путин и Трамп также отметили необходимость улучшения двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией.
"Деньги, которые Украина и Россия тратят на эту войну, лучше бы потратить на нужды своих народов", - говорится в заявлении Белого дома.
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