США и Россия немедленно начнут переговоры на Ближнем Востоке, заявили в Белом доме

Дональд Трамп и Владимир Путин

Российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональда Трампа завершили телефонный разговор, длившийся более полутора часов. Об этом NBC News сообщил представитель Белого дома.

В официальном заявлении Белого дома сказано, что оба согласились, что полномасштабная война должна завершиться продолжительным миром. Кроме того, переговоры между США и Россией начнутся "немедленно" на Ближнем Востоке.

"Лидеры согласились, что движение в мир начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре, а также технических переговоров по имплементации морского перемирия в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира. Эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке", – говорится в пресс-службе.

В заявлении Кремля говорится, что Путин согласился не бить украинской инфраструктурой 30 дней и якобы уже отдал соответствующий приказ военным.

Также, по информации Кремля, Путин якобы сообщил Трампу, что 19 марта между российской и украинской сторонами состоится обмен пленными в формате 175 на 175 человек. Кроме того, как "жест доброй воли" Россия передаст Украине 23 тяжело раненых украинских военных.

В Кремле также заявили, что Трамп и Путин намерены продолжать усилия по урегулированию полномасштабной войны в двустороннем порядке. С этой целью якобы будут созданы российская и американская экспертные группы.

Относительно украинских войск в Курской области, то российский диктатор заявил, что российская сторона якобы готова руководствоваться соображениями гуманитарного характера. Бойцам Сил обороны в случае сдачи в плен "гарантируют жизнь и достойное обращение в соответствии с российскими законами и нормами международного права".

Кроме того, Путин требует полностью прекратить военную помощь и предоставление разведданных Украине для "недопущения эскалации" и работы по решению "конфликта" политико-дипломатическим путем.

Путин и Трамп также отметили необходимость улучшения двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией.

"Деньги, которые Украина и Россия тратят на эту войну, лучше бы потратить на нужды своих народов", - говорится в заявлении Белого дома.

11 марта во время переговоров в Джидде США и Украина договорились о 30-дневном прекращении огня. Президент Зеленский сообщил, что режим тишины заработает , как только Россия согласится на это.

13 марта диктатор Путин заявил, что он согласен с предложением США о перемирии, но в очередной раз выдвинул радикальные условия для Украины. В частности, тиран требует прекращения мобилизации и военной помощи Украине во время прекращения огня.

18 марта Ермак подчеркнул, что Украина не обсуждает сокращение ВСУ и нейтральный статус в рамках перемирия – это "красные линии".