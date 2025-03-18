Ермак: Украина не обсуждает сокращение ВСУ и нейтральный статус в рамках перемирия

Андрей Ермак (Фото: t.me/ermaka2022)

Украина не обсуждает нейтральный статус и сокращение армии в рамках достижения мира с Россией. Это – "красные линии", отметил глава Офиса президента Андрей Ермак во время обсуждения встречи США и Украины в Джидде с представителями гражданского общества.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Еще одна "красная линия" – признание временно оккупированных территорий российскими. Ермак подчеркнул, что Украина никогда этого не сделает.

Он отметил, что Украина поддержала предложение США по безусловному 30-дневному прекращению огня. Одним из первых шагов к миру украинская сторона предложила обмен военнопленными, освобождение гражданских и возвращение депортированных детей.

"В то же время важно, чтобы любые инициативы опирались на экспертную оценку. В частности, вопрос мониторинга режима тишины нуждается в четких механизмах и профессиональных наработках", – подчеркнул глава ОП.