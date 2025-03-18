Ермак: Украина не обсуждает сокращение ВСУ и нейтральный статус в рамках перемирия
Украина не обсуждает нейтральный статус и сокращение армии в рамках достижения мира с Россией. Это – "красные линии", отметил глава Офиса президента Андрей Ермак во время обсуждения встречи США и Украины в Джидде с представителями гражданского общества.
Еще одна "красная линия" – признание временно оккупированных территорий российскими. Ермак подчеркнул, что Украина никогда этого не сделает.
Он отметил, что Украина поддержала предложение США по безусловному 30-дневному прекращению огня. Одним из первых шагов к миру украинская сторона предложила обмен военнопленными, освобождение гражданских и возвращение депортированных детей.
"В то же время важно, чтобы любые инициативы опирались на экспертную оценку. В частности, вопрос мониторинга режима тишины нуждается в четких механизмах и профессиональных наработках", – подчеркнул глава ОП.
- 11 марта во время переговоров в Джидде США и Украина договорились о 30-дневном прекращении огня. Президент Зеленский сообщил, что режим тишины заработает, как только Россия согласится на это.
- 13 марта диктатор Путин заявил, что он согласен с предложением США о перемирии, но в очередной раз выдвинул радикальные условия для Украины. В частности, тиран требует прекращения мобилизации и военной помощи Украине во время прекращения огня.
- Ермак в тот же день заявил, что Украина никогда не пойдет на замороженный конфликт, США тоже против.
- 14 марта президент Штатов Трамп заявил, что, по его мнению, Путин согласится на предложение о перемирии. У него запланирован телефонный разговор с диктатором на 18 марта.