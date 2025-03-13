Ермак: Украина никогда не пойдет на замороженный конфликт, США тоже против
Украина никогда не пойдет на замороженный конфликт и не согласится ни на какие сделки типа "Минска-3". Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"Мы никогда не пойдем на замороженный конфликт. Мы точно против, и тут наши позиции полностью совпадают с американскими партнерами, они тоже против замороженного конфликта. Они также против так называемого "Минска-3" или каких-либо договоренностей, как Будапештский меморандум или другие", – подчеркнул он.
Ермак отметил, что эти договоренности не сработали и "все это осознают".
По его мнению, встреча представителей США и Украины в Саудовской Аравии была 11 марта "очень успешной", но это только начало и Украине предстоит большая работа. В частности, он подчеркнул, что на встрече было зафиксировано отдельное положение о том, что представители Европы обязательно будут участвовать в мирном процессе.
- Во время переговоров в Джидде 11 марта США и Украина договорились о 30-дневном прекращении огня. Президент Зеленский сообщил, что режим тишины заработает, как только Россия согласится на это.
- 12 марта Рубио заявил, что прекращение огня может произойти через несколько дней, если РФ согласится.
- В ОП объяснили, что Украина согласовала перемирие именно на 30 дней.
- 13 марта Путин заявил, что Россия согласна на перемирие, но "есть нюансы".