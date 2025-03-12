Заместитель Ермака объяснил, почему Украина согласовала перемирие именно на 30 дней

Именно в течение 30 дней можно будет проверить, насколько Россия будет сознательна и не будет нарушать перемирие, заявил Игорь Жовква

Игорь Жовква (Фото:ОП)

Опыт предварительных договоренностей с Россией показал, что ни одно перемирие не длилось более двух недель. Об этом в интервью Укринформу сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

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Он объяснил, что этот период очень просто объясняется: именно в течение 30 дней можно будет проверить, насколько Россия будет сознательной и не будет нарушать перемирие (если она вообще на это согласится и если перемирие заработает).

"Это так называемый "тестовый период", когда все стороны должны быть отданы соответствующему соглашению. Переговорная позиция в 30 дней была принята украинской стороной заранее", – добавил Жовква.

Заместитель главы ОП подчеркнул, что идея состоит в том, чтобы увидеть готовность Москвы соблюдать перемирие.

"Ведь горький опыт предварительных договоренностей по нескольким форматам, в частности, Нормандским, Минским и десятками других перемирий показал, что ни одно из них не длилось, кажется, более двух недель", — уточнил он.

Жовква, цитируя совместное заявление Украины и США по результатам переговоров, сказал, что перемирие либо по обоюдному согласию может быть продолжено, либо стороны идут на следующие этапы.