Заместитель Ермака объяснил, почему Украина согласовала перемирие именно на 30 дней
Опыт предварительных договоренностей с Россией показал, что ни одно перемирие не длилось более двух недель. Об этом в интервью Укринформу сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.
Он объяснил, что этот период очень просто объясняется: именно в течение 30 дней можно будет проверить, насколько Россия будет сознательной и не будет нарушать перемирие (если она вообще на это согласится и если перемирие заработает).
"Это так называемый "тестовый период", когда все стороны должны быть отданы соответствующему соглашению. Переговорная позиция в 30 дней была принята украинской стороной заранее", – добавил Жовква.
Заместитель главы ОП подчеркнул, что идея состоит в том, чтобы увидеть готовность Москвы соблюдать перемирие.
"Ведь горький опыт предварительных договоренностей по нескольким форматам, в частности, Нормандским, Минским и десятками других перемирий показал, что ни одно из них не длилось, кажется, более двух недель", — уточнил он.
Жовква, цитируя совместное заявление Украины и США по результатам переговоров, сказал, что перемирие либо по обоюдному согласию может быть продолжено, либо стороны идут на следующие этапы.
- Во время переговоров в Джидде 11 марта 2025 года США и Украина договорились о 30-дневном прекращении огня.
- Президент Зеленский сообщил, что режим тишины заработает, как только Россия согласится на это.