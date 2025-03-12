Заступник Єрмака пояснив, чому Україна погодила перемир’я саме на 30 днів

Саме упродовж 30 днів можна буде перевірити, наскільки Росія буде свідомою і не порушуватиме перемир'я, заявив Ігор Жовква

Ігор Жовква (Фото: ОП)

Досвід попередніх домовленостей з Росією показав, що жодне перемир’я не тривало більш ніж два тижні. Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив заступник очільника Офісу президента Ігор Жовква.

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Він пояснив, що цей період дуже просто пояснюється: саме упродовж 30 днів можна буде перевірити, наскільки Росія буде свідомою і не порушуватиме перемир'я (якщо вона взагалі на це погодиться і якщо перемир'я почне працювати).

"Це так званий тестовий період, коли всі сторони мають бути віддані відповідній угоді. Переговорна позиція у 30 днів була ухвалена українською стороною заздалегідь", – додав Жовква.

Заступник глави ОП наголосив, що ідея полягає в тому, щоб побачити готовність Москви дотримуватися перемир’я.

"Адже гіркий досвід попередніх домовленостей за кількома форматами — зокрема, Нормандським, Мінським і десятками інших перемир'їв — показав, що жодне з них не тривало, здається, більш ніж два тижні", – уточнив він.

Жовква, цитуючи спільну заяву України та США за результатами переговорів, сказав, що перемир'я або за обопільною згодою може бути продовжено, або сторони йдуть до наступних етапів.