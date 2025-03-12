BBC: Британія, Франція й Німеччина допомогли Україні та США домовитися

Співрозмовники в уряді Британії стверджують, що Лондон, Париж і Берлін були "безпосередньо залучені"

Кір Стармер (Фото: Tolga Akmen/EPA)

Велика Британія разом із Францією й Німеччиною сприяли Україні та Сполученим Штатам досягти домовленості щодо припинення вогню терміном на 30 днів. Про це повідомив телеканал BBC із посиланням на неназваних співрозмовників у британському уряді.

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Вони розповіли, що Лондон, Париж і Берлін були "безпосередньо залучені" до допомоги Україні та США у досягненні цієї угоди.

Співрозмовники зазначили, що минулого тижня європейці на чолі з прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером докладали спільних зусиль, щоб повернути США й Україні добру прихильність одне до одного.

Вони стверджують, що днями радник британського прем’єра з національної безпеки Джонатан Пауелл працював зі своїм американським колегою Майком Волтцом, а також офіційними особами Німеччини та Франції, щоб розробити план припинення вогню й подальші кроки врегулювання війни Росії проти України.

На вихідних Пауелл їздив до Києва, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським і допомогти скласти письмову пропозицію, що включала паузу у бойових діях, а потім заходи зміцнення довіри, такі як обмін військовополоненими, повернення українських дітей, викрадених Росією, і звільнення цивільних.

"Однією з цілей європейських команд, які працювали за лаштунками, було переконатися, що зараз у центрі уваги опиниться Росія: чи хоче вона миру?" – пише BBC.