BBC: Великобритания, Франция и Германия помогли Украине и США договориться

Собеседники в правительстве Британии утверждают, что Лондон, Париж и Берлин были "непосредственно вовлечены"

Кир Стармер (Фото: Tolga Akmen/EPA)

Великобритания вместе с Францией и Германией способствовали Украине и Соединенным Штатам достичь договоренности о прекращении огня сроком на 30 дней. Об этом сообщил телеканал BBC со ссылкой на неназванных собеседников в британском правительстве.

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Они рассказали, что Лондон, Париж и Берлин были "непосредственно вовлечены" в помощь Украине и США в достижении этого соглашения.

Собеседники отметили, что на прошлой неделе европейцы во главе с премьер-министром Британии Киром Стармером прилагали совместные усилия, чтобы вернуть США и Украине хорошую приверженность друг другу.

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Они утверждают, что на днях советник британского премьера по национальной безопасности Джонатан Пауэлл работал со своим американским коллегой Майком Уолтцом, а также официальными лицами Германии и Франции, чтобы разработать план прекращения огня и дальнейшие шаги по урегулированию войны России против Украины.

На выходных Пауэлл ездил в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским и помочь составить письменное предложение, включавшее паузу в боевых действиях, а затем меры по укреплению доверия, такие как обмен военнопленными, возвращение украинских детей, похищенных Россией, и освобождение гражданских.

"Одной из целей работавших за кулисами европейских команд было убедиться, что сейчас в центре внимания окажется Россия: хочет ли она мира?" – пишет BBC.