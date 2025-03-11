FT: Украина и США представят совместное заявление по итогам переговоров

Переговоры в Саудовской Аравии (Фото: ОП)

Украина и Соединенные Штаты представят совместное заявление по итогам состоявшихся 11 марта в Саудовской Аравии переговоров. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

Они рассказали, что переговоры между делегациями Украины и США уже завершились. Официально о завершении переговоров не сообщалось.

"Позже обе стороны представят совместное заявление, в котором подведут итоги дискуссий, которые должны были развернуться вокруг предложения Украины относительно частичного прекращения огня в войне с Россией, а также предполагаемого соглашения с США по минеральным ресурсам Украины", – говорится в материале.

Продолжение переговоров 12 марта не планируется, пишет FT.