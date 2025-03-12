Зеленський: Говоритимемо детально про гарантії безпеки, якщо буде тиша на 30 днів
Володимир Зеленський (Фото: ЕРА)

Президент Володимир Зеленський заявив на брифінгу, що Україна обговорюватиме із союзниками питання гарантій безпеки детальніше, якщо буде дотримано припинення вогню на 30 днів.

"Про гарантії безпеки ми будемо говорити більш детально, якщо буде тиша на 30 днів. Ці 30 днів виділяються саме для того, щоб покласти це на папір. У нас є наші пропозиції, але маємо покласти з нашими союзниками на папір погоджені кроки й формати тих чи інших гарантій безпеки, які будуть в України після закінчення цієї війни", – сказав глава держави.

Зеленський додав, що подальший розвиток подій залежить від того, чи погодиться Росія на припинення вогню.

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"Від цієї країни все залежить на 100%. Тому що Америка продемонструвала свої кроки й свою позицію, Україна відповіла прямо, без будь-яких тлумачень. І сьогодні Росії доведеться на це відповідати", – підсумував президент.

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