Єрмак: Україна ніколи не піде на заморожений конфлікт, США також проти

Андрій Єрмак (Фото: t.me/ermaka2022)

Україна ніколи не піде на заморожений конфлікт і не погодиться на жодні угоди типу "Мінська-3". Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Ми ніколи не підемо на заморожений конфлікт. Ми точно проти, і тут наші позиції повністю співпадають з американськими партнерами, вони теж проти замороженого конфлікту. Вони також проти так званого "Мінська-3" або якихось домовленостей, як Будапештський меморандум чи інші", – підкреслив він.

Єрмак зазначив, що ці домовленості не спрацювали і "всі це усвідомлюють".

На його думку, зустріч представників США та України в Саудівській Аравії 11 березня була "дуже успішною", але це лише початок і на Україну чекає велика робота. Зокрема, він підкреслив, що на зустрічі було зафіксоване окреме положення про те, що представники Європи обов'язково братимуть участь у мирному процесі.