Єрмак: Україна ніколи не піде на заморожений конфлікт, США також проти
Україна ніколи не піде на заморожений конфлікт і не погодиться на жодні угоди типу "Мінська-3". Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Ми ніколи не підемо на заморожений конфлікт. Ми точно проти, і тут наші позиції повністю співпадають з американськими партнерами, вони теж проти замороженого конфлікту. Вони також проти так званого "Мінська-3" або якихось домовленостей, як Будапештський меморандум чи інші", – підкреслив він.
Єрмак зазначив, що ці домовленості не спрацювали і "всі це усвідомлюють".
На його думку, зустріч представників США та України в Саудівській Аравії 11 березня була "дуже успішною", але це лише початок і на Україну чекає велика робота. Зокрема, він підкреслив, що на зустрічі було зафіксоване окреме положення про те, що представники Європи обов'язково братимуть участь у мирному процесі.
- Під час перемовин у Джидді 11 березня США й Україна домовилися про 30-денне припинення вогню. Президент Зеленський повідомив, що режим тиші запрацює, щойно Росія погодиться на це.
- 12 березня Рубіо заявив, що припинення вогню може відбутися за кілька днів, якщо РФ погодиться.
- В ОП пояснили, Україна погодила перемир’я саме на 30 днів.
- 13 березня Путін заявив, що Росія згодна на перемир'я, але "є нюанси".