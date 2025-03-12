Рубіо заявив, що припинення вогню може відбутися за кілька днів, якщо РФ погодиться

Марко Рубіо планує переконати членів G7 зосередитися на припиненні війни Росії проти України на зустрічі в Канаді

Марко Рубіо (Фото: Jack Guez/EPA)

Припинення вогню в Україні можна буде досягти за кілька днів, якщо на це погодиться Росія. Про це повідомив державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо, його слова наводить газета New York Times.

"Ось який вигляд ми б хотіли, щоб мав світ через кілька днів: жодна сторона не стріляє одна в одну — ні ракетами, ні кулями, нічим, ніякою артилерією", – сказав Рубіо журналістам під час зупинки для дозаправляння в Ірландії, коли він летів із Саудівської Аравії до Канади.

"Стрілянина припиняється, бойові дії припиняються, і починаються переговори", – наголосив він.

Держсекретар додав, що планує переконати членів G7 зосередитися на припиненні війни Росії проти України на зустрічі цього тижня в Канаді.