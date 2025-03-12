Рубио заявил, что прекращение огня может произойти за несколько дней, если РФ согласится

Марко Рубио планирует убедить членов G7 сосредоточиться на прекращении войны России против Украины на встрече в Канаде

Марко Рубио (Фото: Jack Guez/EPA)

Прекращение огня в Украине можно будет достигнуть за несколько дней, если на это согласится Россия. Об этом сообщил государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, его слова приводит газета New York Times.

"Вот какой вид мы бы хотели, чтобы имел мир за несколько дней: ни одна сторона не стреляет друг в друга – ни ракетами, ни пулями, ничем, никакой артиллерией", — сказал Рубио журналистам во время остановки для дозаправки в Ирландии, когда он летел из Саудовской Аравии в Канаду.

"Стрельба прекращается, боевые действия прекращаются, и начинаются переговоры", — подчеркнул он.

Госсекретарь добавил, что намерен убедить членов G7 сосредоточиться на прекращении войны России против Украины на встрече на этой недели в Канаде.