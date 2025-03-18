Трамп очень ждет разговора с Путиным. Говорит, уже согласовано много деталей сделки

Президент США в очередной раз заявил о ежедневной гибели тысяч военных с обеих сторон и настаивает на завершении войны прямо сейчас

Дональд Трамп (Фото: ЭРА)

Многие детали будущего соглашения о завершении российско-украинской войны уже согласованы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Он отметил, что утром 18 марта будет говорить о войне с российским диктатором Владимиром Путиным (днем по Киеву, разница во времени с США – шесть часов).

"Многие элементы окончательного соглашения были согласованы, но еще многое осталось. Погибают тысячи молодых солдат и других. Еженедельно погибает 2500 солдат с обеих сторон, и это должно закончиться СЕЙЧАС. Я очень жду созвона с президентом Путиным", – написал он.

17 марта пресс-секретарь Белого дома заявила, что Трамп может ввести дополнительные санкции против России, если его переговоры с Путиным пройдут "не так, как он надеется".

Трамп и Путин будут обсуждать в частности вопросы оккупированной Запорожской атомной станции.

В то же время Трамп продолжает повторять российскую ложь и пропаганду, заявляя о якобы окружении украинских военных в Курской области.

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