Трамп очень ждет разговора с Путиным. Говорит, уже согласовано много деталей сделки
Дональд Трамп (Фото: ЭРА)

Многие детали будущего соглашения о завершении российско-украинской войны уже согласованы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Он отметил, что утром 18 марта будет говорить о войне с российским диктатором Владимиром Путиным (днем по Киеву, разница во времени с США – шесть часов).

"Многие элементы окончательного соглашения были согласованы, но еще многое осталось. Погибают тысячи молодых солдат и других. Еженедельно погибает 2500 солдат с обеих сторон, и это должно закончиться СЕЙЧАС. Я очень жду созвона с президентом Путиным", – написал он.

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