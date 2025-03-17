Трамп снова заявил о якобы окружении украинских военных. Будет говорить об этом с Путиным

В то же время реальных подтверждений такому окружению нет

Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS / EPA)

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о якобы окружении украинских военных и анонсировал, что будет говорить об этом с российским диктатором Владимиром Путиным во вторник, 18 марта. Общение американского лидера с журналистами опубликовал телеканал Fox News.

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"Завтра я поговорю с президентом России Путиным, чтобы спасти некоторых [украинских] солдат, находящихся в большой беде. По сути, они захвачены. Они окружены российскими солдатами... И я считаю, что если бы не я, их [украинских военных] бы здесь уже не было. Мне удалось убедить их [россиян] ничего не делать пока", – утверждает Трамп.

Он не уточнил, где именно якобы произошло это окружение. Ранее, 14 марта, Трамп заявил, что именно в тот момент якобы "тысячи украинских военных полностью окружены российскими войсками и в очень плохом и уязвимом положении".

Американский лидер отметил, что просил российского диктатора сохранить им жизнь. Реагируя на это заявление Трампа, Путин потребовал украинских военных в Курской области сдаться в плен.

В то же время, реальных подтверждений такому окружению нет. По данным Генерального штаба ВСУ, украинские силы в Курской области имеют выход к российско-украинской границе. Так же ситуацию передает и украинский OSINT-проект Deepstate.

Карта: Генштаб ВСУ