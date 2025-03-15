Генштаб показал карту, где Суджа не под контролем ВСУ. Deepstate пишет о потери города
Утром 15 марта Генеральный штаб опубликовал карты боевых действий – согласно одной из них, Силы обороны вышли из Суджи Курской области.
Ситуация на карте актуальна по состоянию на 14 марта:
Генштаб сообщал о 20 боестолкновениях за минувшие сутки, но не уточняется, где именно они произошли.
Военные зафиксировали 19 авиаударов, применение 28 управляемых бомб и 232 артиллерийских обстрела со стороны захватчиков.
Также на карте военных не фиксируется окружение украинских защитников в Курской области: у Сил обороны есть выход к границе.
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В своем сообщении Генштаб не говорит об утрате Суджи напрямую. Тем временем украинский аналитический проект Deepstate сообщает, что россияне заняли город.
По его данным, ситуация в Курской области выглядит так:
- Суджа – центр одноименного района, где в августе 2024 года, после начала Курской операции, была создана первая украинская комендатура.
- 1 февраля 2025 года РФ совершила авиаудар по интернату в Судже, где находились гражданские россияне – погибли четверо, столько же было тяжело ранено.
- 12 марта оккупанты заявили, что заняли районный центр, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО это опровергал. Впоследствии главнокомандующий ВСУ Сырский сообщил, что в операционной зоне группировки войск "Курск", в пригородах Суджи и районах вокруг нее, продолжаются активные боевые действия.
- 13 марта глава Центра при СНБО написал, что во время наступления Россия почти полностью разрушила Суджу.
- Омбудсмен Лубинец сообщил, что россияне продолжают убивать украинских военнопленных – в сети появилось видео возможного расстрела бойцов Сил обороны в Суджанском районе.