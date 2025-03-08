Десантно-штурмовые войска ВСУ опубликовали видео того, как их подразделения уничтожают российских спецназовцев, перемещавшихся по ветке газопровода в направлении Суджи Курской области.

Военные отмечают, что сводные диверсионно-штурмовые группы оккупантов переместились по газопроводу, чтобы закрепиться в окрестностях Суджи, однако были своевременно обнаружены подразделениями аэроразведки ДШВ.

"По живой силе противника были нанесены ракетные и артиллерийские удары, используются беспилотные системы разных типов", – говорится в сообщении.

По состоянию на вечер 8 марта защитники обнаруживают спецназовцев РФ, блокируют их и уничтожают – потери захватчиков в районе Суджи "очень большие", заключают в ДШВ.

Днем украинские журналисты сообщили, что россияне воспользовались трубой газопровода для прохода в районе Суджи. Такую же тактику россияне использовали во время боев за Авдеевку в 2024 году.

Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил, что российские спецназовцы прошли через газопровод, чтобы закрепиться в окрестностях Суджи – и у них "очень большие потери".

Военные отметили, что командование "видит всю полноту картины" в Курской области и принимает необходимые меры по усилению устойчивости обороны – для стабилизации ситуации привлечены резервы главнокомандующего ВСУ.