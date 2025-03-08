Десантно-штурмові війська ЗСУ опублікували відео того, як їхні підрозділи знищують російських спецпризначенців, котрі переміщалися по гілці газопроводу в напрямку Суджі Курської області.

Військові зауважують, що зведені диверсійно-штурмові групи окупантів перемістилися газопроводом, аби закріпитися на околицях Суджі, проте були своєчасно виявлені підрозділами аеророзвідки ДШВ.

"По живій силі противника були нанесені ракетні та артилерійські удари, застосовуються безпілотні системи різних типів", – йдеться у повідомленні.

Станом на вечір 8 березня захисники виявляють спецпризначенців РФ, блокують їх та знищують – втрати загарбників у районі Суджі "дуже великі", підсумовують у ДШВ.

Вдень українські журналісти повідомили, що росіяни скористалися трубою газопроводу для проходу у районі Суджі. Таку ж тактику росіяни використали під час боїв за Авдіївку у 2024 році.

Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив, що російські спецпризначенці пройшли через газопровід, аби закріпитися на околицях Суджі – й у них "дуже великі втрати".

Військові зазначили, що командування "бачить всю повноту картини" у Курській області та вживає необхідних заходів щодо посилення стійкості оборони – для стабілізації ситуації залучено резерви головнокомандувача ЗСУ.