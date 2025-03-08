Медіа пишуть, що росіяни використали газопровід для просочування під Суджею – деталі

Повідомляється про ліквідацію окупантів. У військах поки що не коментували

Російський окупант (Ілюстративне фото: ресурс загарбників)

Росіяни використали трубу газопроводу для просочування в тил та атаки на Сили оборони у Курській області, заявляють українські журналісти. Офіційних підтверджень цьому наразі немає.

"Сьогодні виявлено просочування ворожої піхоти в районі міста Суджа – росіяни використали трубу газопроводу для того, щоб перекинути непомітно для дронів штурмову роту, і вклинились у наші бойові порядки. Труба взята під посилене спостереження, район зосередження штурмовиків виявлений, здійснюється ліквідація ворога", – написав головред сайту "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

Таку ж тактику росіяни використали під час боїв за Авдіївку у 2024 році.

Про цей інцидент повідомляє і видання "Українська правда" з посиланням на співрозмовника у військовому підрозділі, який працює на Курщині.

За його словами, близько 100 загарбників використали газопровід і вийшли у районі N (назва не оголошується з безпекових міркувань).

"Це не було несподіванкою, оскільки було відомо про цю акцію. Але акцент [увага командування] декілька днів тому був зміщений у сторону Курилівки [йдеться про прорив під Суджею кілька днів тому]", – заявило джерело.

Він повідомив, що окупанти декілька днів готувалися до цієї операції – "прочищали" керованими авіабомбами зону, з якої планували виходити.

Медіа невідомо, що наразі сталося з окупантами, які пройшли газопроводом, а також чи вдалося їм дійти до Суджі.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

Стосовно того, чому Сили оборони не підірвали цю трубу, співрозмовник відповів, що це було неможливо зробити в умовах обмеженої логістики.

УП припускає, що загарбники могли використати газопровід Уренгой – Помари – Ужгород, яким до 1 січня 2025 року РФ постачала газ у Європу через територію України. Діаметр однієї труби становить 1,4 метра.

Офіцер ЗСУ та волонтер Мирослав Гай стверджує, що українські десантники використали розвіддані про плани окупантів і випередили загарбників.

"Вміло організована засідка дозволила дочекатися виходу противника з тунелю та його скупчення біля виходу. Вирішальний момент – і вихід із труби був завалений, унеможлививши евакуацію ворожої групи. Далі – знищення.", – заявив він.

За даними Гая, захисникам вдалося ліквідувати близько 80% росіян, а об'єктивний контроль та радіоперехоплення підтверджують паніку серед особового складу окупантів: "Загарбники скаржаться, що їх кинули на неминучу смерть".

Офіційних підтверджень цієї інформації немає, LIGA.net не змогла підтвердити інформацію у своїх співбесідників.

ОНОВЛЕНО. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що російські спецпризначенці пройшли через газопровід, аби закріпитися на околицях Суджі Курської області – й у них "дуже великі втрати".

Раніше ГШ повідомив, що станом на 16:00 українські оборонці відбили 12 атак росіян, ще 14 боєзіткнень тривали.

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Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив, що масового прориву кордону Збройними силами Росії в Сумській області не фіксується.

Водночас там зазначили, що ворог, як і раніше, намагається діяти поодинокими групами по кілька осіб. Основна мета таких груп – закріплення на українській території та розширення зони бойових дій. Однак Сили оборони ефективно знищують їх.