Медиа пишут, что россияне использовали газопровод для просачивания под Суджей – детали

Российский оккупант (Иллюстративное фото: ресурс захватчиков)

Россияне использовали трубу газопровода для просачивания в тыл и атаки на Силы обороны в Курской области, заявляют украинские журналисты. Официальных подтверждений этому нет.

"Сегодня обнаружено просачивание вражеской пехоты в районе города Суджа – россияне использовали трубу газопровода для того, чтобы перебросить незаметно для дронов штурмовую роту, и вклинились в наши боевые порядки. Труба взята под усиленное наблюдение, район сосредоточения штурмовиков обнаружен, осуществляется ликвидация врага", – написал главред сайта "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Такую же тактику россияне использовали во время боев за Авдеевку в 2024 году.

Об этом инциденте сообщает также издание "Украинская правда" со ссылкой на собеседника в военном подразделении, который работает в Курской области.

По его словам, около 100 захватчиков использовали газопровод и вышли в районе N (название не называется из соображений безопасности).

"Это не было неожиданностью, поскольку было известно об этой акции. Но акцент [внимание командования] несколько дней назад был смещен в сторону Куриловки [речь идет о прорыве под Суджей несколько дней назад]", – заявил источник.

Он сообщил, что оккупанты несколько дней готовились к этой операции – "прочищали" управляемыми авиабомбами зону, из которой планировали выходить.

Медиа неизвестно, что произошло с оккупантами, прошедшими по газопроводу, а также удалось ли им дойти до Суджи.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

Относительно того, почему Силы обороны не взорвали трубу, собеседник ответил, что это было невозможно сделать в условиях ограниченной логистики.

УП предполагает, что захватчики могли использовать газопровод Уренгой – Помары – Ужгород, которым до 1 января 2025 года РФ поставляла газ в Европу через территорию Украины. Диаметр одной трубы составляет 1,4 метра.

Офицер ВСУ и волонтер Мирослав Гай утверждает, что украинские десантники использовали разведданные о планах оккупантов и опередили захватчиков.

"Умело организованная засада позволила дождаться выхода противника из тоннеля и его скопления у выхода. Решающий момент – и выход из трубы был завален, исключив эвакуацию вражеской группы. Далее – уничтожение", – заявил он.

По данным Гая, защитникам удалось ликвидировать около 80% россиян, а объективный контроль и радиоперехват подтверждают панику среди личного состава оккупантов: "Захватчики жалуются, что их бросили на верную смерть".

Официальных подтверждений этой информации нет, LIGA.net не смогла подтвердить информацию у своих собеседников.

ОБНОВЛЕНО. Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что российские спецназовцы прошли через газопровод, чтобы закрепиться в окрестностях Суджи Курской области – и у них "очень большие потери".

Ранее ГШ сообщал, что по состоянию на 16:00 украинские защитники отразили 12 атак россиян, еще 14 боестолкновений продолжались.

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Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщил, что массового прорыва границы Вооруженными силами России в Сумской области не фиксируется.

В то же время там отметили, что враг по-прежнему пытается действовать одиночными группами по несколько человек. Основная цель таких групп – закрепление на украинской территории и расширение зоны боевых действий. Однако Силы обороны эффективно уничтожают их.