Спецназовцы РФ прошли под Суджу через трубопровод, у них очень большие потери – Генштаб

Российский захватчик (Фото: ресурс окупантов)

Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что российские спецназовцы прошли через газопровод, чтобы закрепиться в окрестностях Суджи Курской области – и у них "очень большие потери". Об этом сообщила пресс-служба ГШ рассказала в комментарии изданию "Украинская правда".

"Сводные диверсионно-штурмовые группы противника переместились по ветке газопровода с целью закрепиться в окрестностях города Суджа в Курской области", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, сейчас силы российских спецназовцев оказываются, блокируются и уничтожаются – потери россиян в Судже "очень велики".

Военные отметили, что в регионе продолжаются тяжелые бои, ситуация остается сложной, однако она под контролем украинского командования.

Самые масштабные российские штурмовые действия произошли по направлениям из населенного пункта Коренево на Суджу, а также по направлениям Новоивановка, Малая Локня и южнее Суджи, отмечает ГШ.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

К штурмовым действиям РФ привлекла наиболее боеспособные подразделения из числа морской пехоты (177-го полка и 810-й бригады), воздушно-десантных войск, кадыровцев из батальона "Ахмат", 1427-го полка, а также в бой брошены наемники из КНДР численностью до двух батальонов (от 300 людей каждый), рассказали в Генштабе.

Военные отметили, что командование "видит всю полноту картины" и принимает необходимые меры по усилению устойчивости обороны – для стабилизации обстановки привлечены резервы главнокомандующего ВСУ.

Благодаря этим решениям подразделения РФ "понесли значительные потери", подчеркнули в ГШ.

Ранее украинские журналисты сообщили, что Россияне воспользовались трубой газопровода для прохода в районе Суджи, однако официальных подтверждений этому ранее не было.

Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщил, что массового прорыва границы Вооруженными силами России в Сумской области не фиксируется.

В то же время, там отметили, что враг по-прежнему пытается действовать одиночными группами по несколько человек. Основная цель таких групп – закрепление на украинской территории и расширение зоны боевых действий. Однако Силы обороны эффективно уничтожают их.