Россияне в Сумской области пытаются перерезать логистику ВСУ в Курской области

Андрей Демченко (Фото: Andriy Demchenko/Facebook)

Армия России не оставляет попыток прорваться через границу в Сумской области. Враг таким образом пытается перерезать логистику Сил обороны и пути обеспечения подразделений в Курской области, сообщил в телемарафоне представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

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По его словам, оккупанты не в первый раз пытаются приблизиться к украинской границе. Ранее они пытались использовать колонны техники, которые Силы обороны уничтожали. Теперь враг использует штурмовые группы, чтобы зайти на территорию Украины и расширить зону боевых действий в направлении населенного пункта Новенькое.

"Но наши средства, наши подразделения – как Госпогранслужбы, так и других составляющих Сил обороны – максимально наносят поражение для того, чтобы враг не мог там закрепиться, не мог накапливать собственные силы на территории Украины", – сказал Демченко.

Он также отметил, что задача защитников не допустить продвижения россиян вглубь страны, чтобы не произошло перерезания логистических путей, которыми обеспечиваются Силы обороны в Курской области.

Также Демченко объяснил, что попытки прорывов россиян – это не массовые штурмы.

"Когда враг пытается выбить Силы обороны из Курской области, он в первую очередь оказывает давление на наши подразделения с флангов в пределах этой области, а впоследствии пытается расширить зону активных боевых действий, пересекая границу и продвигаясь по территории Украины", – добавил Демченко.

12 января в отчете ISW была информация о якобы пересечении российской армией границы вблизи населенных пунктов Журавка и Проходы в Сумской области. В Украине опровергли.

В ЦПД 28 февраля заявили, что прорыва в Сумской области нет, но пехота РФ пытается зайти в тыл трассы на Суджу.

28 февраля в Генштабе заявили, что россияне вошли в Сумскую область в районе населенного пункта Новенькое, но три дня назад. Враг был отброшен.