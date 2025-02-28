В Генштабе заявили, что россияне зашли в Сумскую область, но три дня назад

ВСУ (Фото: Генштаб)

Россия пересекла границу в Сумской области в районе населенного пункта Новенькое, но 25 февраля. Враг был откинут назад, сообщил Интерфакс-Украина представитель Генштаба Дмитрий Лиховой.

По его словам, враг предпринял попытку штурма силами в два механизированных отделения, однако Силы обороны не дали ему закрепиться на новых позициях. После того как оккупантов вытеснили за государственную границу, они не оставляют попыток штурмовых действий.

"Российские войска по-прежнему продолжают попытки штурмовых действий, теперь уже пехотными группами", – сказал спикер.

Лиховой отметил, что Силы обороны принимают необходимые меры, чтобы враг не смог перерезать украинскую логистику. Боевые действия на этом участке продолжаются, подчеркнул он.

12 января в отчете ISW была информация о якобы пересечении российской армией границы вблизи населенных пунктов Журавка и Проходы в Сумской области. В Украине опровергли.

18 февраля о "наступлении" на Сумскую область заявил Путин – говорил, что российские войска якобы пересекли границу в Курской области. Это тоже было ложью.

В ЦПД 28 февраля заявили, что прорыва в Сумской области нет, но пехота РФ пытается зайти в тыл трассы на Суджу.