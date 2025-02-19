Заявление Путина о наступлении на Сумщину является ложью, уничтожена ДРГ – Центр при СНБО
Заявление диктатора Владимира Путина о якобы широкомасштабном наступлении россиян на Сумскую область является ложью, была попытка захода диверсантов. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.
По его словам, из Курской области была попытка захода российской диверсионно-разведывательной группы, ее уничтожили.
Коваленко отметил, что в настоящее время на Курщине нет российских группировок войск, способных осуществлять широкомасштабное наступление на территорию Украины.
Попытки захода российских ДРГ происходят часто, однако их уничтожают Силы обороны, добавил чиновник.
Накануне диктатор Путин заявил, что российские войска пересекли границу в Курской области.
- 11 февраля президент Зеленский заявил, что планирует предложить России прямой обмен части Курской области на часть оккупированной территории Украины.
- 16 февраля бойцы 47 отдельной механизированной бригады "Магура" разбили на Курском направлении колонну российских морпехов, которые выдвинулись на штурм через минное поле под красными флагами.