Заявление Путина о наступлении на Сумщину является ложью, уничтожена ДРГ – Центр при СНБО

Пока на Курщине нет российских группировок войск, способных осуществлять широкомасштабное наступление на территорию Украины, отметил Коваленко

Владимир Путин (Фото: EPA)

Заявление диктатора Владимира Путина о якобы широкомасштабном наступлении россиян на Сумскую область является ложью, была попытка захода диверсантов. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

По его словам, из Курской области была попытка захода российской диверсионно-разведывательной группы, ее уничтожили.

Коваленко отметил, что в настоящее время на Курщине нет российских группировок войск, способных осуществлять широкомасштабное наступление на территорию Украины.

Попытки захода российских ДРГ происходят часто, однако их уничтожают Силы обороны, добавил чиновник.

Накануне диктатор Путин заявил, что российские войска пересекли границу в Курской области.