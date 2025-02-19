Заява Путіна про наступ на Сумщину є брехнею, там знищено ДРГ – Центр при Раді з нацбезпеки
Заява диктатора Володимира Путіна про нібито широкомасштабний наступ Росіян на Сумську область є брехнею, була спроба заходження диверсантів. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони Андрій Коваленко
За його словами, з Курської області була спроба заходження російської диверсійно-розвідувальної групи, її знищили.
Коваленко зауважив, що наразі на Курщині немає російських угруповань військ, здатних здійснювати широкомасштабний наступ на територію України.
Спроби заходження російських ДРГ відбуваються часто, проте їх знищують Сили оборони, додав посадовець.
Напередодні диктатор Путін заявив, що російські війська перетнули кордон у Курській області.
- 11 лютого президент Зеленський заявив, що планує запропонувати Росії прямий обмін частини Курської області на частину окупованої території України.
- 16 лютого бійці 47 окремої механізованої бригади "Маґура" розбили на Курському напрямку колону російських морпіхів, які висунулися на штурм через мінне поле під червоними прапорами.