Росіяни колоною пішли у штурм в Курській області під червоними прапорами – відео
Бійці 47 окремої механізованої бригади "Маґура" розбили колону російських морпіхів на Курському напрямку, які висунулися на штурм через мінне поле під червоними прапорами. Відповідне відео опублікували на сторінках бригади у соцмережах.
За словами військових, росіяни намагалися штурмувати за допомогою колони з понад десяти танків та приблизно роти особового складу, включаючи "елітну" 155 бригаду морпіхів.
Проте, попри свою чисельну перевагу, росіяни зазнали значних втрат через мінні поля та українські дрони. Один із ворожих танкістів, що вирішив зупинитися поблизу пошкодженого танка, став мішенню для удару українських FPV-дронів.
Гойда на Курщині! △🔥— Ілля Айзін (@ayzin_illya) February 16, 2025
47-ма окрема механізована бригада "Маґура" 🐉🐴🐲 відбила штурм і вщент розбила механізовану колону 155-ї бригади МП рф, які наступали під прапорами СРСР ☭★ pic.twitter.com/RsW7s5L9ry
- 5 лютого 2025 року Зеленський заявив, що питання Курської області буде поставлено росіянами під час дипломатичного врегулювання закінчення війни, але їх умови ще "побачимо".
- 6 лютого виповнилося пів року з початку наступальної операції Сил оборони у Курській області, за цей час росіяни втратили на цьому напрямку майже 40 000 військових вбитими й пораненими.