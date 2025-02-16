Росіяни колоною пішли у штурм в Курській області під червоними прапорами – відео
Курська область (Фото: ЕРА/GEORGE IVANCHENKO)

Бійці 47 окремої механізованої бригади "Маґура" розбили колону російських морпіхів на Курському напрямку, які висунулися на штурм через мінне поле під червоними прапорами. Відповідне відео опублікували на сторінках бригади у соцмережах.

За словами військових, росіяни намагалися штурмувати за допомогою колони з понад десяти танків та приблизно роти особового складу, включаючи "елітну" 155 бригаду морпіхів.

Проте, попри свою чисельну перевагу, росіяни зазнали значних втрат через мінні поля та українські дрони. Один із ворожих танкістів, що вирішив зупинитися поблизу пошкодженого танка, став мішенню для удару українських FPV-дронів.

Читайте також
Зеленський: Запропоную Росії обміняти Курську область на частину окупованої території України
війнаштурмКурська областьМаґура